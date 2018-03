El 'Cabecita' feliz de sumar goles y minutos

Torreón, Coahuila

Jonathan Rodríguez ha despertado luego de su regreso a la titularidad con Santos Laguna.Luego de marcar tres goles en dos partidos de manera consecutiva, para alzar la mano y complicarle al técnico Robert Dante Siboldi a la hora de tomar decisiones para armar su once.

"Contento por el equipo, por la situación que estamos viviendo, ahora a seguir trabajando y disfrutar de todo eso que es muy lindo", expresó.Luego de estar en la banca, ahora se apunta para pelear por un lugar en el once santista.

"Me tocó jugar por esa desgracia que le pasó a Djaniny, no se le desea a nadie, pero me tocó jugar y pude aportar, espero continuar así, dando ese tipo de alegrías, que es para lo que estoy acá".

Destacó lo que Djaniny aporta al equipo, pero hizo ver que no podían depender de un solo jugador.

"Estoy muy contento, feliz por volver a marcar gol, que es lo que nos sirve a nosotros los delanteros".



"No dependemos de un solo jugador, el plantel entero está comprometido y convencido por eso las cosas están saliendo, así que estamos felices y disfrutando".

El 'Cabecita' mencionó también que el buen paso que lleva Santos se debe a la humildad, trabajo y compromiso de todos.

"Luchando todos para el mismo lado, se nos hace las cosas más fáciles que haciéndolo de manera individual. Yo creo que vamos por un buen rumbo, debemos mantenernos, no hay que dormirse, todo está cerrado, muy peleado".

Considera que la clave para mantenerse en el liderato es hacer las cosas muy bien, "el equipo tiene confianza, actitud, estando en equipo, juntos de la mano del cuerpo técnico".

Resaltó lo hecho en cuartos de final de la Copa MX, pues afirmó que se hizo un tremendo partido por parte de la gente que no venía jugando muchos minutos.

"Se demostró que estamos para grandes cosas. A seguir rindiendo, que vamos bien".

Del próximo partido, el viernes contra Puebla, Rodríguez lo percibe complicado, duro, pero "el técnico nos dice que salgamos a jugar igual en todas las canchas, ir por los tres puntos".

Santos inició este miércoles preparativos para su compromiso del viernes en Puebla, luego de haber clasificado a semifinales de Copa MX, con el triunfo por 1-0 sobre Querétaro la noche del martes en el TSM.

rcm