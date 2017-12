Murió ex jugador de Santos en accidente automovilístico

Ciudad de México

El futbol está de luto. El Club Santos Laguna informó en redes sociales el fallecimiento de Bryan Gamaliel García Jaramillo, ex jugador del equipo y que perdió la vida el pasado domingo 3 de diciembre en un accidente automovilístico.

Enviamos nuestro más sincero pésame a la Familia García Jaramillo por el sensible fallecimiento de Bryan Gamaliel García Jaramillo, Ex Jugador de nuestras Fuerzas Básicas.



5 de diciembre de 2017

“Orlegi y Club Santos Laguna expresan sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Bryan Gamaliel García Jaramillo, ex jugador de nuestras fuerzas básicas”, se lee en el mensaje de condolencia para amigos y familiares de quien fuera miembro del equipo Sub 17 y Sub 20 de los laguneros.

Los informes indican que García Jaramillo, de 21 años de edad, murió tras perder el control de su vehículo al circular de poniente a oriente sobre el bulevar Constitución de la colonia Ampliación los Ángeles en Torreón.