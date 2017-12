Armenteros y Santos Laguna en conflicto

Torreón, Coahuila

A Emiliano Armenteros no le gustó que Santos lo transfiriera al Atlante de la Liga de Ascenso, se quejó de lo que, según él, fue un mal trato del club albiverde, por lo que amenaza con recurrir a instancias legales para arreglar su situación.

El volante argentino no entró en planes del técnico Robert Dante Siboldi para el torneo que está por iniciar, por eso fue puesto transferible, pero no haber encontrado acomodo en el máximo circuito del futbol mexicano parece haber molestado al futbolista, quien ahora reclama a Santos y busca regresar a jugar a su país.

Según manifestó en entrevista concedida a TyC Sports, Santos decidió por él y no desea jugar en el Ascenso.

Además de las lesiones, su baja de juego lo llevó a participar con el equipo Sub 20 santista, por lo que acumuló muy pocos minutos en el Apertura 2017.



Todo se deriva de su transferencia al Atlante en el pasado régimen de transferencias, eso no le agradó, esperaba jugar en Primera División, así que se niega a ser de Potros, pues dice no fue consultado.

Además reclama el adeudo de una quincena y el inexplicable movimiento que lo orilla a jugar en la Liga de Ascenso, según detalla la entrevista.

"Me llama el técnico (Robert Siboldi), me comenta que está la posibilidad de ir al Atlante, pero yo le dije que no, sigo entrando al club y me cruzo con los trabajadores, que todos me saludan. No hice nada malo. Hay un contrato de cuatro años que hay que respetar".

El jugador insiste en que se actuó contra su voluntad y por tanto se ha comunicado con la Asociación de Futbolistas para resolver el conflicto.

"Estamos pensando en una vuelta a Argentina (Banfield), pero hasta que no tenga cerrado esto no quiero hablar con nadie", dijo sobre su posible futuro.

Armenteros llegó Santos procedente de Jaguares con altas expectativas, pero su rendimiento no fue el esperado.

cale