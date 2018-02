Rivales en la cancha, enamorados en las gradas

Torreón, Coahuila

El amor por y en el futbol es una bonita postal que afortunadamente se sigue dando en este país, pues el grado de fanatismo o violencia no ha llegado a grados alarmantes como en otros países.

Es por eso y en el marco del mes del Amor y la Amistad, en La Laguna se celebra de una singular manera, como el cariño que se profesan Ana Alanís y Jorge García, fieles aficionados al Santos Laguna y a Cruz Azul respectivamente.

Asiduos aficionados al Estadio Corona, nos cuentan de qué manera disfrutan su relación de pareja, así como de rivales en el futbol, donde Ana lleva las de ganar en los últimos años, pues ha disfrutado más campeonatos y victorias, en contraste con “La Máquina”, que no ha encontrado la fórmula para ser campeón desde 1997.

¿Ana, cómo vives tu pasión por Santos con Jorge?

Está muy padre, porque el hecho que nos guste a los dos el futbol está muy interesante y bonito, porque nos podemos sentar a ver el futbol los dos y lo disfrutamos, está genial la rivalidad entre los dos.

Porque creo, no son muchos cruzazulinos en Torreón, entonces él hace su ritual de traerse un collar y un abono del Cruz Azul y la gente lo ve, pero es genial disfrutar el deporte que amamos entre dos personas que se aman también.

¿Jorge, quién te inculcó el amor por La Máquina Celeste?

El gusto por los deportes en general viene por la familia de mi mamá, la familia Sotomayor siempre ha sido muy dada a los deportes, al americano, beisbol, los toros, en general nos gusta y el irle al Cruz Azul viene de mi tío Jesús, a él le tocó ver al Cruz Azul campeonísimo, al de los 70’s, él como niño le tocó la efervescencia, los jugadores leyendas como Marín y el “Kalimán”, desde niño crecí viendo al Cruz Azul todos los sábados, se desarrolló un amor hacía la camiseta y es algo que seguimos inculcando.

¿Qué anécdotas personales tiene Jorge con el equipo azul?

Tenemos un primo pequeño de 5 años ya ahorita es aficionado total a La Máquina, cada sábado trae su playera y muy probablemente estará este domingo en el TSM apoyando al Cruz Azul.

¿Es amor apache irle al Cruz Azul Jorge?

La última vez, aquel campeonato del 97 cuando el portero Comizo le dio una patada en el rostro a Hermosillo, yo tenía 3 años, la verdad es que no tengo un recuerdo en sí, era demasiado pequeño, lo veo por videos, fotos y lo que me cuentan mis familiares, no me ha tocado disfrutar un campeonato de liga, sólo uno de la Concachampions y uno de la Copa Mx, aún así estamos firmes apoyando a mi equipo.

¿Esperas con ansias el campeonato del Cruz Azul?

Lo espero pronto, soy parte de la carrilla de mis amigos y familiares, porque me dicen que el día que Cruz Azul sea campeón, voy a acabar en el hospital en lugar de estar festejando, infartado de la emoción.

¿Cómo conoció Ana a Jorge?

Nos conocimos en la universidad, los dos estudiamos Derecho, ahí él iba pasando y él se flechó conmigo, se enamoró a primera vista.

Cuando me dijo que le iba a Cruz Azul, me reí un rato, es un equipo muy tradicional que no ha ganado nada, pero lo he ido conociendo de a poco y le he agarrado el gusto al equipo azul, pero no se compara en nada a lo que es Santos, es mi equipo y me moriré siendo santista.

¿Aunque sea por amor, te daría gusto que Cruz Azul fuera campeón Ana?

Por supuesto, por él claro, el pasado torneo cuando Santos no entró a Liguilla, pues estábamos moral y sentimentalmente con Cruz Azul, esperando que fuera campeón, definitivamente por Jorge quiero que sea campeón, que viva esas emociones que hemos vivido nosotros los santistas que por lo regular somos campeones cada 5 o 6 años, pero jamás cambiaría a mis Guerreros.

¿Si se llegan a casar, dónde sería la boda, en el Estadio Azul o en el Corona?

Ana: En el Corona por supuesto. Jorge: Nos vamos al Azul o hacemos dos fiestas, una en México y otra en Torreón.

