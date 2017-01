'Chepo' sin favoritismos, juega el que esté mejor

Torreón, Coahuila

José Manuel de la Torre, entrenador de Santos Laguna, espera a un equipo de gran nivel este martes cuando se mida a Coras de Tepic, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Corona, segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Mx.

"No hemos hecho un balance, no podemos juntar copa con liga, el mejor partido que hemos hecho fue contra América y perdimos".





"Quiero el mejor equipo de acuerdo a las circunstancias, buscamos a los jugadores que estén en mejores condiciones para jugar ante Coras. La competencia interna es fuerte y eso ha tenido buena respuesta", señaló el 'Chepo'.

De la Torre espera a un equipo de calidad, a pesar de que esté en otra categoría.

"No es que luchen más, así está la competencia, no tienen menor nivel que el de primera, pelean por un ascenso, no nos podemos fiar de nadie, nos vamos a enfrentar a un gran rival", comentó.

El 'Chepo' contará con equipo completo para medirse al Coras este martes, el uruguayo Rodríguez está listo tras una enfermedad respiratoria.

"Jonathan ya trabaja normal, se recuperó y está en condiciones, en el equipo no tenemos lesionados ni suspendidos".

En la alineación en copa y liga, no hay diferencia de clases en los jugadores, para De la Torre el que esté en mejor estado es el que juega.

"El mismo que con todos los jugadores, no hago diferencias de donde vengan o sean, es un plantel de 26 jugadores, los que estén en condiciones juegan", dijo.

En la Copa Mx, Santos tratará de sumar la mayor cantidad de puntos para calificar a la siguiente ronda y recibir los encuentros de vuelta en casa.

"Buscamos calificar en las mejores condiciones, estar arriba para recibir en casa en la siguiente ronda, entonces en liga trataremos de sumar lo más que se pueda", aseveró.

Por último, comentó que es muy temprano para sacar un balance con apenas tres jornadas en la liga y uno de copa.

"No es que luchen más, así está la competencia, no tienen menor nivel que el de primera, pelean por un ascenso, no nos podemos fiar de nadie".



"No hemos hecho un balance, no podemos juntar copa con liga, el mejor partido que hemos hecho fue contra América y perdimos".

"Por lo pronto llevamos dos fuera y uno en casa, nos hubiese gustado acumular más puntos, en la liga tenemos la oportunidad de sacar el resultado en casa ante Puebla, buscando sumar y aportarle a la tabla porcentual".

Para enfrentar a Coras este martes en la Copa y a Puebla el fin de semana en la Liga, Santos tuvo un entrenamiento regenerativo en las canchas de entrenamiento del TSM.

JFR