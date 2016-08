Molina y Araujo festejan su llamado al Tri

Torreón, Coahuila

En medio de tanta tensión que han generado los malos resultados en la Liga y Copa, una inyección anímica llegó para los jugadores de Santos Laguna Jesús Molina y Néstor Araujo, con el llamado que recibieron al Tri para participar en la eliminatoria mundialista.

Ambos futbolistas celebraron, pero entienden que antes hay un compromiso con su equipo y ante León deben lograr tres puntos.

Molina expresó: "Estoy muy contento por este nuevo llamado, siempre va a ser un orgullo representar a mi país, así que debo disfrutarlo".

"Siempre es importante ganar y más estando en una eliminatoria para un Mundial, en este caso para ir a Rusia, primero contra El Salvador y luego en el Estadio Azteca contra Honduras".

Después de que las cosas no se han dado en el equipo, siente que el ir a la Selección inyecta ese ánimo para seguir trabajando, no decaer y continuar insistiendo en su trabajo, "hoy la verdad que me llegó una buena noticia", dijo.

"La situación del equipo no está para nada bien y hay que hacer lo mejor posible, enfocarnos en sumar puntos, mejorar y darle alegría a la afición".



"Esto me ayuda en confianza, pues me indica que he hecho las cosas bien, ir a la Selección inyecta ese ánimo para continuar".

"Desafortunadamente lo resultados con el equipo no se han dado, aunque en algunos encuentros merecimos más, esperamos poder ganar a León ante nuestra gente y que venga una buena racha", agregó.

Néstor Araujo por su parte dijo estar muy agradecido por la confianza depositada en él, así que "es un reto y trataré de disfrutar como si fuera la primera vez, no sé cuándo vuelva a estar, por eso voy a disfrutar cada momento y aprovecharlo".

Pero aclaró que por ahora se enfoca sólo en Santos, así que piensa en aprovechar este llamado para el juego del domingo, "me motiva para trabajar mucho, ahora estoy muy enfocado en el partido ante León".

"La situación del equipo no está para nada bien y hay que hacer lo mejor posible, enfocarnos en sumar puntos, mejorar y darle alegría a la afición. No merecemos estar ahí, podemos enderezar el rumbo, eso sólo se logra con trabajo", expuso.

Pero sin duda que el llamado a la Selección le llega en buen momento, además "es bueno tener la confianza de Osorio, estoy muy contento, esto me da ese ataque de felicidad de saltar y gritar, mientras me enteré, pero ahora debo trabajar para que me sigan llamado y tratar de hacer las cosas muy bien".

Mientras tanto, ambos jugadores entrenaron la tarde de este jueves con el resto del equipo albiverde, de cara al duelo del domingo ante los Panzas Verdes, en el Estadio Corona.

JFR