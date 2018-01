Britos devuelve la ilusión en Gallos Blancos

Ciudad de México

La carrera futbolística de Matías Britos está sumamente ligada al balompié nacional. El atacante uruguayo ha desarrollado gran parte de su trayectoria en México, sin mencionar el éxito que aquí ha tenido, ya sea vistiendo los colores del León, con el que fue bicampeón de Liga, o bien, en su recuerdo con Pumas, del que salió apenas hace unos meses, para probar suerte en suerte en Arabia Saudita, con el Al-Hilal, donde no tuvo la continuidad esperada. "No la pasamos bien, no deja de ser una experiencia que tomamos con mucha ilusión en un principio mi familia y yo, porque íbamos con grandes expectativas, pero no fue lo que esperábamos. No me arrepiento, jamás lo haré, porque lo hice pensando en que era lo mejor", confiesa el ariete charrúa para La Afición.

Ahora, el presente le vuelve a sonreír con una nueva oportunidad en la Liga Mx. Querétaro, que peleará por la permanencia en este semestre, solicitó sus servicios y logró convencer al uruguayo, con una propuesta futbolística que le promete protagonismo, de volver al balompié nacional. Hoy, pareciera que ambos se complementan: Matías requiere demostrar una vez más su valía y Gallos se revitaliza con su presencia, sobre todo en ofensiva: "Es un buen futbolista y nos va a ayudar mucho en el tema de generación de ataque; ya demostró lo que puede hacer y eso esperamos", dijo el mismo Alfredo Tena, DT blanquiazul, sobre su arribo.

Matías Britos, al menos en el papel, será puntal de un ataque en el que coincidirá con elementos que ya han dejado huella en el país, en el pasado reciente y con otros colores de por medio: Edson Puch, Camilo Sanvezzo, Everaldo Stum y Édgar Benítez, conforman la línea más determinante para Gallos Blancos, misma que el uruguayo robustecerá.

-¿Cómo tomas tu regreso al futbol mexicano?

"Estoy muy contento de volver a la Liga, de cómo me han recibido y la confianza que Querétaro ha depositado en mí; estoy feliz y comprometido con lo que viene, orgulloso de estar por acá. Estoy con la mayor ilusión posible de hacer las cosas bien en Gallos, de hacer de este equipo un cuadro competitivo".

-Será un nuevo reto el pelear la permanencia, ¿cierto?

"Estoy satisfecho con mi llegada a Gallos, es un bonito desafío. Tenemos como gran encomienda el sumar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos en el tema porcentual, que es una de nuestras prioridades, pero el equipo se armó bien para encarar este torneo. Se respira el compromiso en el vestidor, además del gran grupo que tenemos. Nuestra encomienda es sumar partido a partido y también estoy convencido de que lo conseguiremos. Este grupo tiene mucho qué dar y hay grandes expectativas. En Uruguay también me tocó pelear por la permanencia".

-¿Qué decirle a una afición como Gallos, que espera mucho de ti?

"A mi nueva afición le puedo prometer lo que ya he hecho en el pasado, tanto en Uruguay, en León, Pumas y Arabia, entrega total y compromiso. Agradezco las palabras de aliento que han tenido conmigo hasta ahora y eso me motiva a dejarlo todo en cada encuentro. Será cuestión de que esté en la cancha para que muestre mis intenciones con Gallos Blancos".

-¿Cuál es tu mayor compromiso en esta etapa?

"Tenemos un equipo sumamente competitivo, que está bien armado en todas sus líneas y que en cada uno de los puestos hay competencia. Uno como delantero, tendrá la exigencia de los goles y es bienvenida de mi parte; me tocará hacer más que solo anotaciones, por ello trataré de poner lo mejor de mí y aportar lo más que pueda. Tengo la ilusión de que logremos la permanencia. Aquí me he encontrado con trabajo duro y disposición"