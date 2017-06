Gallos Blancos va por Fernando Torres

Ciudad de México

Gallos Blancos sería el club que dé la bomba en las contrataciones para el torneo Apertura 2017, ya que Joaquín Beltrán, presidente deportivo del conjunto queretano, confirmó que hay “acercamientos” por Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid.

“Ha habido acercamientos. ¿Quién no quisiera al ‘Niño’ Torres?”, comentó el directivo a los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que el futbolista español está enterado de los objetivos del club, el cual ya ha traído a figuras internacionales como Ronaldinho.“Tiene conocimiento de lo que estamos buscando hacer en Querétaro, tiene el conocimiento de lo que se ha hecho en los últimos años y hay situaciones que debe definir en España”.

De concretarse este fichaje, no podría anunciarse sino hasta finalizada esta etapa del draft, ya que Fernando Torres no jugó la temporada anterior en la Liga MX, por lo que no podría ser presentado aún.