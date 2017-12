Toluca elimina a Pumas en las ‘semis’ de la Liga Premier

Ciudad de México

A veces el futbol brinda lecciones dolorosas. No distingue de géneros o edades. Pumas padeció de imprecisiones y, aunque empató 1-1 con Toluca, el gol de visitante le dio al cuadro mexiquense el pase a la final de la Liga Premier; su sinodal saldrá del partido entre Tijuana y Morelia.

Universidad Nacional tenía la obligación de sacar un buen resultado en casa para poder calificar a la última fase, luego de no marcar ningún gol en la ida que le diera ventajas.

Pero un penal en el primer tiempo le permitió a los 'Diablos Rojos' adelantarse en el marcador; para la segunda parte, Pumas fue explosivo, dinámico y gozó de múltiples ocasiones para darle la vuelta al marcador pero su contundencia no fue la mejor y sólo por la vía penal igualaron, resultado que de poco les servía.

El objetivo no se logró, pero con este avance se hizo un llamado a la atención de la directiva de los universitarios para que no solo continúen trabajando a La Cantera, sino también se den el tiempo de ver qué elementos pueden servir en un futuro no muy lejano.

SE ADELANTAN LOS DIABLOS

Primeros minutos muy parejos,. Idas y venidas por parte de ambos conjuntos; Toluca tuvo en su poder un par ocasiones claras pero la zaga universitaria realizó un buen trabajo para contenerlos.

A los 15 minutos, Universidad Nacional comenzó a hacerse del dominio y Ángel Elvira fue el protagonista. Primero se infiltró al área por la banda izquierda y en los linderos del área disparó hacia portería pero el arquero mexiquense con un manotazo desvió a la esquina. Seis minutos después, el delantero universitario la picó por encima del portero pero el disparo fue muy alto; en una tercera ocasión el dorsal 16 de Pumas la intentó con una diagonal pero el silbante indicó fuera de lugar.

Toluca comenzó a hacerse de metros y tener más posesión del balón. Al 30' se fue al abordaje pero la defensa auriazul cometió una falta en el área y el árbitro determinó pena máxima a favor de los mexiquenses; Jorge Sartiaguin fue al cobro y adelantó a su equipo con el 0-1. Dos minutos después, el delantero quiso aumentar la ventaja con un disparo de zurda que el portero local atajó en dos tiempos.

La mínima ventaja que Toluca había impuesto no era insignificante para Pumas, porque había que darle la vuelta al marcador para avanzar a la última fase. En apenas cinco minutos de la reanudación, Universidad Nacional gozaba de buenas oportunidades frente al arco. La más clara fue en el cobro de un tiro de esquina: Alan Mozo envió el balón al segundo palo y Rafael Cid cabeceó directo a las redes pero un fuera de lugar ahogó el grito de gol en la tribuna local. Los mexiquenses intentaron meter presión con un disparo de media distancia que Rodrigo Cerecedo controló sin problemas.

La contundencia comenzó a ser un problema para Pumas. Al 69' dejaron ir el empate; Roberto Meneses recibió un balón en el área, el portero estaba tirado y el jugador universitario no pudo definir. Cuatro minutos más tarde, fue ahora Cid quien en un tiro de esquina el balón le quedó a modo pero su disparo se fue rozando el travesaño.

Fueron minutos de imprecisiones por parte de los locales; en la enésima ocasión que tuvieron en el área la defensa toluqueña frenó a los auriazules regalándoles el penal que igualaría la serie; Ángel Escárcega se perfiló desde los once pasos y puso el 1-1 al 80'. La recta final sería definitiva para Pumas. Tuvieron ocasiones de sobra para dar la vuelta, pero la contundencia no estuvo de su lado.

Toluca avanzó por su gol de visitante; Universidad Nacional salió ovacionado por la afición, fue un descalabro pero que dejó mejores sensaciones que el primer equipo.