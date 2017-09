“Lo importante era romper la mala racha”: Egea

Ciudad de México

Después de su primer triunfo como entrenador de Pumas, Sergio Egea sacó varias conclusiones, sin importar que esta victoria se diera en la Copa, contra un rival del Ascenso y con un solitario estadio Olímpico de CU como escenario. El timonel argentino señaló post encuentro que se sentía, de algún modo, satisfecho con el accionar general de su escuadra, toda vez que el comienzo de su gestión no ha sido sencillo, por la inercia negativa con la que venía el equipo, luego del cese de Paco Palencia y tres derrotas al hilo en Liga.

“Lo importante era romper la mala racha que traíamos, el triunfo es valiosísimo y nos mantiene con vida en la Copa; también le hemos dado oportunidad a muchos canteranos y eso me motiva. Este resultado nos permite recuperar sensaciones positivas en el vestidor”. Y del estado de varios lesionados de jugadores como Mauro Formica o Gerardo Alcoba, el entrenador comentó: “Mauro podría estar este domingo, ante Tijuana; de Gerardo es más complicado que regresa rápido”.

De su continuidad al frente del equipo, toda vez que su mandato es como interino, Egea no dio mayores detalles, pero sí apuntó que: “Ya se verá, es una cuestión que tendremos que hablar con la directiva, que no me concierne como tal, pero que la directiva tomará una decisión”… Del primer gol de Joffre Guerrón dijo: “Es un futbolista importante, es un gran profesional y debemos apoyarlo para que los tiempos vayan a más. Hoy demostró que tiene muchísimas ganas de ganarse a esta afición”.