Las contrataciones sorpresa de Sergio Egea

Ciudad de México

Sergio Egea, que regresó a Pumas como responsable de La Cantera hace nueve meses, al mismo tiempo que Paco Palencia, ha reiterado en más de una ocasión que su compromiso está en conseguir resultados a mediano y largo plazo en las fuerzas básicas de la institución, pero mientras esto ocurre, por lo menos para este torneo, el antiguo auxiliar de Hugo Sánchez le brindó una plaza de la filial Sub 20 a Lauren, su hijo de 21 años, que no solo rebasa el límite de la categoría, también evitó el proceso formativo previo que la mayoría de los jóvenes emplea para ganarse un sitio en Primera División.

Y no solo es el caso de Lauren... Egea, por voz de Paco Palencia, fue el responsable de la incorporación del argentino Franco Faría, de último minuto. El volante ofensivo llegó a Pumas desde categorías de ascenso de su país, y ante el reglamento, que impedía su estancia en las filiales Sub 20 y de Segunda División, se registró en el primer equipo: "Lo he visto muy poco, es un chico que visoreó Sergio y que por él se hizo el esfuerzo para que viniera", comentó el entrenador a inicios de enero.

Actualmente y con escasa participación de Lauren y Faría, el equipo filial Sub 20 marcha en la cuarta posición, con 15 puntos y detrás de Tigres, Monterrey y Necaxa; en el equipo que dirige Raúl Alpízar destacan Omar Islas, Bryan Lozano y Andrés Iniestra, sin cabida en el cuadro estelar de Primera División.