“Volví para consolidarme”: Santiago Palacios

El sol pega muy fuerte al mediodía en la cancha del estadio Olímpico de CU. Después del entrenamiento de Pumas, uno más de los previos al juego ante Cruz Azul, Santiago Palacios se dispone a hablar de lo que ha significado su estancia en el Pedregal desde su regreso a México a finales del año pasado. El atacante dejó Holanda y un camino que había iniciado cinco temporadas antes para tratar de aprovechar la oportunidad que se le presentaba. Una llamada lo cambió todo.

"En un inicio no tenía intención de volver a México, estaba siguiendo un camino en Europa, en Holanda, pero una llamada del presidente (Rodrigo Ares de Parga), y lo que me platicó respecto a los planes del equipo, así como el interés que depositaron en mí, me hicieron cambiar de parecer... Yo lo que quería era jugar en Primera División y esta oportunidad me la daba Pumas; volví para consolidarme. No hay revanchas".

Durante el torneo anterior, debido a su irrupción tardía (llegó en la sexta jornada), Palacios-Macedo apenas completó 74 minutos, divididos en tres encuentros. Como resultado: una asistencia y un gol. Santiago fungió como una opción más, una variante, y es de los jugadores formados en La Cantera, que se ven beneficiados con las salidas de Fidel Martínez, Saúl Berjón y Eduardo Herrera. Tarde o temprano, los reflectores apuntarán hacia él.

"Siento que voy acoplándome, si bien llegué ya empezado el torneo pasado, me he adaptado a lo que te pide Palencia y su cuerpo técnico. El futbol que quiere practicar Paco es algo similar a lo que aprendí en Holanda, está tratando de seguir con la escuela española, de mucho toque, de posesión. Mi siento cómodo, en casa, y con gente que me tiene a gran ritmo".

Tiene 25 años, mide 1.86 metros y es sencillo en su trato. Habla despacio, pero se da a entender. Santiago tiene bien claros los objetivos por los que sus planes dieron un vuelco; pensaba en hacer carrera en el Viejo Continente, pero lo dejó de lado para brillar en la institución que lo formó:

"Quiero jugar más, tener mayor participación, ser importante para el equipo. En lo colectivo, jugando con tantos canteranos, creo que hay la capacidad para meternos en la Liguilla, y ahí sería difícil pararnos".

Sobre el terreno de juego, el '24' cuenta con una ventaja, puede desempeñarse en más de una posición, aunque nominalmente, es como media punta el sitio que más le conviene; con un once definido, sabe que tendrá que esforzarse al doble para ser inamovible con Paco Palencia:

"Lo que me ayuda es que puedo jugar en varias posiciones, siempre lo he hecho... ¿Cómo ganarme un lugar ahora? Aprovechando al máximo mis oportunidades, sean pocas o muchas".

CANTERA, COMO INSIGNIA

Para este semestre, Universidad ha intentado volver a los orígenes, darle aun más, relevancia a sus fuerzas básicas, y con sus jóvenes en la cancha, afianzarlos. El plan consiste en recuperar talentos, como es el caso de Santiago, que en su momento, ante la falta de oportunidades, prefirió emigrar, a esperar en el anonimato por una posibilidad remota. Hoy, de acuerdo con el propio Palacios, La Cantera está viva.

"Los que nos formamos aquí y que ahora estamos en el primer equipo tenemos una responsabilidad enorme. Además de ser ejemplo, tenemos que rendir al máximo; la directiva está apostando por nosotros y nos queda devolverles hechos en la cancha, hacer las cosas bien, y en mi caso, con goles y asistencias", dice seguro.

Respecto al duelo contra Cruz Azul este domingo y, en general, de lo que viene para Pumas durante el Clausura 2017, Palacios sabe que, adaptados a la forma de juego que les pide el entrenador y respetando la esencia de Universidad, el equipo será protagonista, por lo que exhorta a su gente, a la afición, a no decaer en el ánimo:

"Tienen que estar tranquilos, de momento, porque al final del torneo van a estar orgullosos de su equipo".