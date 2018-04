"La Asamblea fue muy positiva": Ares de Parga

Ciudad de México

El panorama de Pumas luce inmejorable. Este viernes se llevó a cabo la primera Asamblea del Patronato del club con Rodrigo Ares de Parga como presidente y de acuerdo al propio directivo, las cuentas entregadas al grueso de los socios del equipo fueron tomadas de manera positiva: "Hoy tenemos finanzas sanas, una infraestructura sólida de cara al futuro y buen estado de nuestras fuerzas básicas", dijo.

De hecho, directivos como Luis Regueiro, que a la fecha sigue siendo socio del Patronato, comentó que: "Vamos por el camino correcto, Universidad se está apegando a sus bases y eso nos remite a la esencia histórica de la institución", reveló. De hecho, Jorge Borja Navarrete, que hasta hace un par de años ocupara el sitio de Ares de Parga, dijo que: "Se están haciendo muy bien las cosas ahora".

Sin embargo, Ares de Parga no dejó de reconocer el gran pendiente que representa el primer equipo de Universidad Nacional, en el que los resultados no han sido favorables; en este sentido, Rodrigo no se aventuró a hablar de la continuidad de David Patiño en el timón felino: "Tenemos dos partidos fundamentales para conocer nuestras aspiraciones y solo en eso pensamos", aseveró.