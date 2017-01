No queremos otro año con esta racha: Ares de Parga

Guadalajara

En Pumas son claros, no quieren vivir un año más bajo la estadística de no poder vencer a Chivas en territorio tapatío. Con 34 años a cuestas de esta mala racha que de a poco toma tintes de maldición, los altos mandos del club universitarios quieren cortar de una vez por todas esta paternidad rojiblanca.



Rodrigo Ares de Parga, presidente del cuadro azul y oro, fue quien señaló que quieren regalarle un triunfo a la afición que Pumas tiene en Jalisco, pues muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando vencieron por última vez al Rebaño.



“No es presión, pero claro que nos queremos quitar esta mala racha de encima. No queremos venir el próximo año y que nos vuelvan a decir lo mismo u algo más, esperamos hacer un muy buen partido. Esto es estadística, pero por supuesto que nadie quiere tener 30 y tantos años sin ganar en Guadalajara, no nos gusta.



“En Guadalajara tenemos mucha afición que no nos ha visto ganar acá, eso no nos gusta. Queremos regalar a nuestra afición un triunfo contra un equipo grande. Sí es diferente jugar contra uno de los grandes. Siempre comenzar ganando en el torneo nos ayuda, más si es ante un cuadro como el Guadalajara”, compartió.



Fue el 7 de febrero de 1982 cuando Pumas venció a Chivas por última ocasión en el Estadio Jalisco. En aquel encuentro Manuel Negrete fue el autor del gol con el que la Universidad triunfó ante el chiverío, sin embargo los años han avanzado y el último antecedente de estas dos escuadras en terreno tapatío terminó con goliza de cuatro por cero a favor de los de Verde Valle.

