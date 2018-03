Pumas está en búsqueda de un nueve de casa

Ciudad de México

Una de las principales problemáticas de Pumas ha sido en la ofensiva. Si bien tienen en Nicolás Castillo al responsable de generar goles, de finiquitar las jugadas en ataque, cuando el ariete chileno no se encuentra en su máximo nivel, Universidad Nacional carece de variantes. En este mismo sentido, la directiva y cuerpo técnico, conscientes de la carencia en dicha posición, repatriaron a Érick Torres, un delantero centro nominal, de condiciones muy similares a las de Nico. Sin embargo, la escasa actividad del Cubo en Liga, supone que de manera inmediata, donde tendrían que reforzarse sería de sus entrañas, de La Cantera, en donde ya hay varios prospectos a considerar.

Antes del comienzo del Clausura 2018, David Patiño echó mano de Daniel Ramírez, una antigua promesa surgida de las fuerzas básicas, que a mediados del 2014 encontró su apogeo. Eran otros tiempos. José Luis, entonces entrenador de Pumas, le brindó minutos a un ariete con muchísima movilidad, depurada técnica individual y sobre todo, gol. En el primer semestre del año citado, le marcó a los tres rivales de mayor prosapia: Chivas, Cruz Azul y América. A pesar de un inicio prometedor, su trayectoria fue perdiendo ritmo, así como la titularidad en el primer equipo, además de inmiscuirse en problemáticas extra cancha, por declaraciones sobre supuestos cobros en etapas anteriores, cuando realizó pruebas en una filial de Indios de Juárez.

Con el regreso de Guillermo Vázquez y el que Eduardo Herrera recobrara el nivel y asumiera como el nueve titular en Ciudad Universitaria, hicieron que Ramírez saliera a mediados del 2015, buscando recuperar su nivel y ser retomado en algún momento en un plano estelar por Pumas. Deambuló por divisiones inferiores, con escuadrones como Coras y Reynosa, hasta hace unos meses, cuando David Patiño solicitó el regreso de este todavía juvenil. A pesar de entrenar de mantera permanente con el escuadrón principal, no ha sido tomado en cuenta para compromisos de Primera División, aunque sí, para duelos de Copa y de base, en Pumas Premier, de Segunda, donde acumula cuatro tantos.

En esa misma categoría, destaca Enrique Hernández, que con una conquista más lidera la ofensiva del cuadro dirigido por Ismael Íñiguez. Con 21 años, el centro delantero destaca por su presencia de área y por la contundencia a la hora de medirse al arquero enemigo. En la Sub 20 destaca Bryan Silva, que debutó el torneo anterior en Primera División, bajo el mando de Sergio Egea. Con once encuentros disputados y 842 minutos en el terreno de juego, ha conseguido cuatro anotaciones; es uno de los prospectos más llamativos rumbo a la consolidación y ser tomado en cuenta en un futuro próximo. En el equipo de Israel López también sobresale Jacob Morales, que si bien no ha tenido un torneo sobresaliente, ha consumado todos los procesos formativos en Ciudad Universitaria.

En otras categorías, como la Sub 17, es Emanuel Montejano el que lleva la batuta en cuanto a los goles. En ocho compromisos, con 618 minutos en la cancha y 16 años, ha consumado tres anotaciones, mientras que en la Sub 15, ha sido Francisco Lumbreras el que en los iníciales seis compromisos ha marcado la pauta con tantos. Suma seis apariciones y cinco conquistas. Cabe destacar las distancias de estas divisiones al máximo circuito, aunque, aún así, no dejan de ser satisfactorios sus registros con miras hacia el futuro inmediato y la búsqueda para que en algún momento, Universidad Nacional vuelva a tener un nueve de casa.

TALENTOS EXPORTABLES

El domingo anterior, más allá de la derrota ante Toluca en el estadio Olímpico, en las gradas del recinto del Pedregal había visores del Ajax; trascendió que su misión era pasar reportes de Jesús Gallardo, al que le han dado un seguimiento desde el año anterior; sin embargo, el desempeño de Alan Acosta y Alan Mozo, ambos en la banda derecha, como extremo y lateral, llamaron su atención. La velocidad y la técnica son dos de los argumentos de ambos elementos. Aunque el marcador desfavoreció a la causa auriazul, el desenvolvimiento de los canteranos fue favorable, animándose a llegar a línea de fondo y desde ahí, buscando asociarse.

RESPALDO A PATIÑO

Los adversos resultados que han dado pie a la crisis que atraviesa Pumas no presiona a la directiva y así lo dejó en claro Rodrigo Ares de Parga, presidente del club, sobre la continuidad de David Patiño y su cuerpo técnico: "Después del duelo ante Toluca platicamos, fue una plática muy amable. Todos estamos preocupados, ya que llevamos cinco partidos que no hemos logrado los resultados que queremos", dijo el dirigente a su salida de Cantera. "Hasta este momento y para los siguientes partidos David tiene todo el apoyo; me parece que los jugadores tienen que volver a confiar sí mismos y que con eso, volvamos a esos primeros seis partidos que tuvimos".

LOS PROSPECTOS EN CU

NOMBRE CATEGORÍA J MIN G EDAD

Enrique Hernández Pumas Premier 11 914 5 21

Daniel Ramírez Pumas Premier 8 717 4 24

Bryan Silva Pumas Sub 20 11 842 4 19

Jacob Morales Pumas Sub 20 9 184 1 19

Emanuel Montejano Pumas Sub 17 8 618 3 16

Francisco Lumbreras Pumas Sub 15 6 325 5 15