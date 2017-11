Pumas Sub 17, los que sí funcionan

Ciudad de México

Está muy claro que los resultados del primer equipo de Pumas no son los ideales, que en el 2017 firmaron su segundo peor año en cuanto a cosecha de puntos en ambos semestres (31) y también, que a la plantilla le urge una reestructura para que pueda competir a partir del siguiente certamen. Sin embargo, la crisis anterior contrasta con los resultados obtenidos por categorías inferiores de la propia Universidad Nacional. Para muestra, la Sub 17, que recientemente eliminó al América de la Liguilla y accedió hasta las semifinales, donde se medirán ante Morelia... Eso no lo es todo, apenas el semestre pasado, se coronaron campeones enfrentando a Monterrey.

Es obvio que la camada que habita en esta categoría tiene un talento innegable, pero no pueden ser la solución para la escuadra de Primera División. Al contrario, a estos jóvenes les hace falta consagrar su proceso de maduración y así, seguir evolucionando futbolísticamente. No por ello se minimizan sus logros, que en época de muy adversos resultados para el cuadro más visible, sirve de bálsamo para su afición. Los dirigidos por el español Jordi Almirall han cumplido con las expectativas depositadas en sus hombros y no se achican pese a su juventud. Es un conjunto que va en ascenso.

Durante la fase regular de este semestre, a pesar de los cambios en la dirección técnica, pues comenzó Raúl Alpízar, pero al integrarse al cuerpo técnico de David Patiño, el rumbo lo tomó el estratega ibérico mencionado, Pumas Sub 17 culminó esta etapa como el líder absoluto del torneo, con 40 unidades, producto de 12 triunfos, cuatro empates y solo una derrota; casualmente, el semestre anterior, donde el campeonato llegó a sus vitrinas, también fueron los dueños de la clasificación general, pero en ese momento con 36 puntos y una cosecha que arrojaba 11 victorias, tres igualadas y el mismo número de descalabros.

En contraste con el primer equipo, el 2017 de Pumas Sub 17 fue trepidante y exitoso, sin mencionar que también hubo rotación en el banquillo. Si esta temporada la inició Alpízar y la concluirá Almirall, en el CL17 fue Israel López (ahora al frente de la Sub 20), otro timonel surgido y formado en La Cantera, quien llevó a la mayoría de estos chicos a contender y ganar el campeonato. De hecho, del grupo que administraba Tochiro, Bryan Figueroa dio el salto al escuadrón estelar, comprobando que con el talento indicado, las oportunidades llegan. En el máximo circuito su participación siempre estuvo vigilada para evitar que cayera en excesos de confianza, pero logró demostrar el vértigo y técnica que tiene.

La Sub 17 ha sido una probeta durante este año, pero a pesar de los cambios constantes, ha arrojado dividendos positivos. En el primer semestre, tan solo en la fase regular, marcó 35 anotaciones, pero recibió 19; Israel López priorizaba el futbol ofensivo, la posibilidad de acribillar a un rival a base de contragolpes, mientras que Jordi Almirall ha desarrollado una idea más equilibrada, en la que la importancia de ser sólidos en defensa es una de las prioridades. Antes de ingresar a la Liguilla, los felinos consiguieron 25 dianas y solo recibieron nueve. Cuando tenían una ventaja, aunque fuera mínima, la protegían al máximo.

Prueba de este estilo diferente al anterior, quizás más ecuánime, fue la resolución de la llave de los cuartos de final contra el América. Fue la posición de privilegio, el primer lugar general, el que terminó por darle el pase a semifinales a Pumas Sub 17, luego de dos empates sin anotaciones, tanto en Coapa como en La Cantera. Ahora, de frente tendrán a la filial de su categoría del Morelia, un escuadrón que se quedó a tres unidades de la cabeza del pelotón, pero lejos de los primeros tres puestos (acabó en el sexto peldaño).

En cuanto a individualidades, al menos esta versión de Pumas, no destaca por tener a un generador de goles constantes, como ocurría con Brian Figueroa y Jacob Morales el torneo anterior; en la actualidad, Jonatan Velázquez, el mejor definidor de Universidad, apenas si registró cinco dianas, ubicándose muy lejos de los punteros en la pelea por el liderato de goleo. Le siguieron Emanuel Montejano e Idekel Domínguez, con cuatro conquistas cada uno. La escasa estadística a favor no hace otra cosa que resaltar la labor colectiva de esta categoría auriazul. En tiempos de pena y tormento, los más jóvenes dan la cara.

LA COMPARATIVA EN 2017

PRIMER EQUIPO VS SUB 17

31 puntos 76 puntos

8 triunfos 23 triunfos

7 empates 7 empates

19 derrotas 4 derrotas

18 goles marcados 60 goles marcados

30 goles recibidos 28 goles recibidos

Sin Liguilla Subcampeón y semifinalista

Penúltimo y último lugar Superlíder dos veces