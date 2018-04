Pumas presenta la nueva Cantera

Ciudad de México

La intención de Pumas es que el futuro sea más óptimo que su presente y no solo en sentido deportivo, también en la formación integral, como seres humanos, por ello, pensando en las camadas de prospectos que vienen, la directiva de Universidad Nacional presentó La Cantera 2, un complejo que contará con todas las comodidades futbolísticas que se requieren para el desarrollo profesional de sus jugadores promesa. Con una inversión de más de 150 millones de pesos, Rodrigo Ares de Parga mostró cómo van los avances de la obra, a menos de un mes de que la inauguren, el próximo 15 de mayo.

"Este será el legado para las generaciones que vienen en la institución, es una meta cumplida en esta administración y aquí concentraremos a los equipos Sub 20, Sub 17 y Sub 15, así como a la Segunda y Tercera División", aseveró Ares de Parga. El directivo también habló de su gestión y la importancia de este proyecto para el futbol mexicano: "La idea es competir en este sentido con equipos como Santos y Chivas, que cuentan con una infraestructura acorde a lo que se requiere; en 1997 éramos el modelo a seguir en cuanto a fuerzas básicas, pero algo sucedió en el camino, éramos hasta la base de la selección nacional", comentó.

Las dimensiones de la actual Cantera 2 serán de 2.5 hectáreas y se ubica entre Avenida del Imán y Delfín Madrigal donde se encuentran estas nuevas instalaciones, justo a un costado del Deportivo Harp Helú, donde también hay una cancha de futbol, basquetbol y futbol americano; hay tres canchas de pasto natural y en una de ellas habrá un pequeño estadio con capacidad para mil 600 espectadores. De igual forma, entre los planes de Ares de Parga se encuentra la construcción de una casa club para sus canteranos, misma que se encontrará en la segunda Cantera y que se comenzó a construir el pasado primero de abril.