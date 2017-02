Barrera, en duda ante Pachuca

Ciudad de México

El óptimo inicio de torneo por cuenta de Pumas, ha pasado factura en algunos de sus futbolistas, como es el caso de Pablo Barrera, a quien las molestias musculares mantienen entre algones y en suspenso por su posible alineación ante los Tuzos del Pachuca, este domingo, en la cancha del estadio Olímpico de CU.





"No he estado trabajando al parejo esta semana y será mañana cuando me digan si puedo estar o no. Yo lo veo como una situación mínima, pero todavía no sé.





Este viernes trabajaré al parejo del grupo y ahí veremos si puedo estar contra Pachuca", dijo en conferencia.





Barrera ha sido primordial para el buen desempeño de Universidad Nacional y es consciente que este fin de semana, el duelo frente a los Tuzos no será fácil:





"Es un equipo muy dinámico, intenso y bien dirigido, que tratará de sacar los tres puntos de aquí".