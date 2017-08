Marcelo Díaz hará fuerte a Pumas: Palencia

Ciudad de México

Francisco Palencia está agradecido con la directiva de Pumas. El tema de Gastón Silva ya compete a los terrenos legales; en el aspecto futbolístico el entrenador reconoce el esfuerzo de los altos mandos por traer lo mejor al equipo y que él pueda trabajar dando resultados.

"Estoy agradecido con la directiva por lo que hacen y que me den herramientas para lograr resultados", dijo Palencia.

Además, comentó que no le tomó por sorpresa el fichaje pues es una decisión que se toma en conjunto: "No fue una sorpresa, obviamente no les podemos estar diciendo a quién vamos a traer porque se pueden caer contrataciones. Lo de Marcelo ya estaba y no es algo que decida yo o Rodrigo (Ares de Parga). Debe haber una conciliación entre todos para traer lo mejor al equipo".

Respecto a los pocos minutos que el "Chelo" registró con el Celta de Vigo, para Palencia no es ningún termómetro que mida la capacidad del jugador, sabe lo que el chileno le puede aportar a Pumas.

"Es un excelente mediocampista que nos ayudará en la contención. Marcelo nos va apoyar bastante es un chico que ya está probado, la Copa América lo respalda", comentó el entrenador.

Palencia negó que alguien vaya ser sacrificado, todos pelearán por un lugar.

El cuadro universitario espera la llegada del "Chelo" mañana para presentar exámenes médicos.

VAN CON CUATRO BAJAS

La jornada 4 del Clausura 2014 es el último registro de victoria que tiene Pumas en su visita al estadio Universitario; los capitalinos ganaron aquella vez por 1-2 a Tigres con doblete de Martin Bravo.

Esta vez, el equipo de Juan Francisco Palencia viaja a Nuevo León con el objetivo de salir airosos y romper con la racha de cuatro duelos al hilo sin anotación en el estadio: tres derrotas y un empate a ceros.

"Naturalmente vamos con ganas de hacer un buen partido. El equipo ha mejorado en su coordinación defensiva y está agarrando un equilibrio con los de adelante. Cada día los siento mucho mejor plantados", aseguró Paco.

El técnico Azul y oro confirmó que se presentarán con cuatro bajas ante Tigres pero que no merman con la intención de salir victoriosos: "Formica, Alcoba, Calderón y Barrera son los que posiblemente no puedan participar pero vamos con la consigna de ganar".