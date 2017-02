"Somos un equipo valiente": Palencia

Ciudad de México

Paco Palencia no esperaba un comienzo de torneo como el que Pumas ha tenido a lo largo de las primeras cinco jornadas del Clausura 2017. El entrenador auriazul comentó que si bien tuvieron en sus manos el que pudo ser el cuarto triunfo al hilo, no le desagradó el empate frente a Pachuca, pues el rival no aminoró en ofensiva y propuso durante todo el encuentro; el estratega auriazul señaló que marchan de inmejorable manera en el certamen.

"Somos un equipo valiente, nos distinguimos por serlo en casa y en cualquier estadio que nos toque jugar, sin importar el rival; Pachuca hizo su trabajo, arriesgó lo suficiente y al final consiguió el empate, pero eso no aminora que estuvimos cerca de otro resultado positivo. Ya quisieran muchos la cantidad de puntos que por ahora tenemos", relató en conferencia de prensa.

Sobre los ausentes en su esquema, Palencia espera que tanto Matías Britos como Pablo Barrera estén a disposición contra Monterrey, el próximo fin de semana, aunque de Alejandro Palacios desconoce la gravedad de su posible lesión: "Tenemos a jugadores con suficiente capacidad como para suplir cualquier baja; ellos dos estarán ya con el primer equipo para enfrentar a Rayados; de lo de 'Pikolín' no tengo mucho conocimiento".