"Es un momento crítico": Francisco Palencia

Ciudad de México

Las críticas a Francisco Palencia se mantienen, y es que el entrenador no ha conseguido estabilizar el rumbo de Pumas en lo que va del Apertura 2017; luego de la derrota ante Morelia, el timonel se sinceró y admitió que la actual racha de cuatro derrotas en seis partidos, es el momento más complicado de su gestión con Universidad Nacional.





"La afición tiene derecho a manifestar su descontento, todos estamos molestos porque los resultados no se han dado hasta ahora. Me siento con fuerzas para seguir y sé que tengo un gran equipo para lograr salir de esta racha... Sí, este es el momento más complicado que me ha tocado atravesar en mi corta carrera como entrenador", comentó.