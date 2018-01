Ellas también responden por Pumas

Ciudad de México

El inicio 2018 ha representado una nueva oportunidad para Pumas. Luego de un año repleto de tropiezos, hasta hace unas semanas, Universidad Nacional se preparó de la mejor forma posible, para encarar doce meses fundamentales y lo están logrando, al menos en enero. El cuadro que dirige David Patiño, después de las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura, es el líder de la clasificación general y no por coincidencia, sino, con argumentos futbolísticos plasmados en el terreno de juego. Hoy, su afición se ha vuelto a ilusionar con una posible clasificación a la Liguilla y el protagonismo de antaño, pero estos resultados también se han replicado en la escuadra femenil azul y oro.

Dirigidas por Ileana Dávila, las felinas han asaltado los primeros planos del certamen de su rama y con un futbol efectivo, se ubican de momento en el tercer puesto de su grupo (primer sector) y en la quinta posición general, a la espera del desenlace del semestre, para mantener el pulso y conseguir, por primera vez en la corta historia del equipo, su clasificación a la Liguilla. Los buenos resultados se han repetido con este escuadrón, que como los pupilos de David Patiño, disfrutan del presente, pero no dejan de pensar en lo que vendrá si no bajan el ritmo.

"Todas estamos en busca de lo mismo, tanto compañeras como rivales... Pienso que hay que ir de a poco, seguir creciendo como equipo, tomando confianza en cada juego, primero apostar por la Liguilla, pero ya estando ahí, darlo todo por ser campeonas. Es el sentir del grupo, me parece que todas en el grupo deseamos lo mismo y nos encantaría darle un título a la afición de Pumas, a la directiva, a todos los que han apostado por nosotras. Estoy segura que el equipo se va a entregar al máximo para conseguir el campeonato", expresó Deneva Cagigas, capitana del equipo, para La Afición.





Con dos triunfos registrados, ante Tijuana y Veracruz, un empate frente a Morelia y un solo descalabro contra Cruz Azul, ha sido el sendero que ha seguido Pumas Femenil en el comienzo del CL18, para convertirse en una de las escuadras protagonistas de la competencia. Y si en el escuadrón varonil la fortaleza en el ataque, para las dirigidas por Ileana Dávila uno de sus pilares es la defensa. En este rubro, las del Pedregal completan un tanto recibido, convirtiéndose en el mejor zaga de la Liga, solo vulnerada, precisamente por La Máquina y en el comienzo del torneo. Orden, disciplina táctica y entendimiento, son sinónimo de la defensa auriazul.

Y es en la central donde Pumas Femenil cuenta con una de sus mayores referentes. A sus 22 años y con el gafete de capitán en el brazo izquierdo, Deneva Cagigas se erige como una de las jugadoras más relevantes del plantel felino; anticipación, determinación y garra, componen las capacidades de la defensora, mención aparte la de una personalidad que ha tenido que dar la cara por el equipo y soportar los resultados adversos. Ahora, como el resto del plantel, la dorsal '2' se complace por los resultados cosechados, los ve como una recompensa, a comparación con el semestre pasado, donde todo fue muy distinto.





"Pumas es mi vida, apuesto todo por este equipo. Se los he dicho a todas las chicas, que son más que mis compañeras, son mi familia y nos defendemos como tal en la cancha, tratando de conseguir siempre los mejores resultados", asegura. "En cuanto al cobijo de la afición, ha sido total desde el primer momento, nunca faltan a los partidos, pero cuando jugamos como local, nos apoyan al máximo. Todo el equipo estamos completamente agradecidas por el esfuerzo que hacen para irnos a ver; saltar al campo y verlos en las gradas motiva aún más para entregarlo todo y sumar tres puntos".

A simple vista, Deneva es una joven sencilla, sin complejos, que atiende a cualquiera que ya le reconoce y pide desde una selfie hasta un autógrafo. Además de entrenarse a diario con Pumas, Cagigas Gabilondo ha tenido que compaginar su carrera universitaria con la rutina de una atleta de alto rendimiento; en el aula, no importan cuántos goles ha evitado en pro de su equipo, por lo que la disciplina es una constante de su actualidad; sin embargo, la propia defensora reconoce que este el camino que debe seguir, pues considera que a todo sacrificio brindado, en cualquier ámbito, no hay una recompensa que no llegue y ella está en búsqueda de las suyas, dentro y fuera de la cancha.

"Mi vida ha cambiado de manera positiva por Pumas, adquieres un compromiso mayor, una disciplina total, desde la alimentación, hasta cuidar las horas de sueño; al final, eres una futbolista profesional y como tal tienes que comportarte. Actualmente estudió Relaciones Internacionales, he tenido que realizar muchos cambios, por los entrenamientos y todo eso, pero curso el sexto semestre... Ha sido muy cansado, porque no te detienes, todo el tiempo hay algo qué hacer y termino cansada, pero estoy segura que todos estos sacrificios valen la pena. Todas en el equipo buscamos superarnos y no solo en el terreno de juego".





La historia de Deneva Cagigas ha sido la de una jovencita apegada a los valores estrictos de un deporte como el futbol, que practica desde los ocho años: "Empecé casi de casualidad. Yo estaba tratando de especializarme en el tenis, pero realmente no me gustaba y fue por mi papá que me fui adentrando más a esto. Estuve en nueve selecciones de Quintana Roo, el estado donde vivía, me llamaron de la selección nacional Sub 17 y bueno, a la par de que iba creciendo, también este deporte me iba abriendo las puertas de otros aspectos. Para venir a la Ciudad de México, me dieron una beca para seguir estudiando (Universidad Anáhuac) y ahí conocí a Ileada Dávila".

Y fue el contacto de la entrenadora, el conocerse mutuamente, lo que en el presente tiene a Deneva defendiendo los colores de Universidad Nacional, además de sus condiciones en el campo: "Cuando Ileana me comentó sobre la posibilidad de jugar en Pumas, estaba incrédula. Me invitó a hacer las pruebas, pero no sabía qué iba a pasar. Vine y fui pasando filtros, no fue fácil, porque había muchísimas niñas y todas con talento, pero al final se fue armando el equipo. Tenía muchísima emoción. Fue algo que me marcó, porque te pruebas a ti misma y te demuestras de lo que eres capaz. Ser parte de este proyecto ha sido algo que me ha cambiado la vida".







Defensa de Pumas Femenil

SUS NÚMEROS

TORNEO J G MIN.

Clausura 2018 4 0 360

Apertura 2017 13 2 1,128

Copa 2017 3 0 201

CON MÁS PARTICIPACIÓN

NOMBRE J EDAD POSICIÓN

Ana López 21 23 Mediocampista

Deneva Cagigas 20 22 Defensa

Brissa Rangel 19 27 Portera

Ana Karen López 17 23 Mediocampista

Nancy Zaragoza 17 23 Mediocampista

Dania Padilla 17 22 Delantera

TODAS LAS CATEGORÍAS

EQUIPO POSICIÓN J G E P PTS

Pumas 1era División Líder general 4 2 2 0 8

Pumas Femenil Quinto lugar 4 2 1 1 7

Pumas Premier (2da) Decimoctavo 4 0 1 3 2

Pumas Sub 20 Séptimo lugar 4 2 1 1 7

Pumas Sub 17 Quinto lugar 4 2 1 1 7

Pumas Sub 15 Decimoprimero 3 1 1 1 4