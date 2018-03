"Me voy contento": David Patiño

Ciudad de México

La lógica y los momentos futbolísticos de ambos determinaban que Pumas sufriría y mucho en el estadio Azul... Y a pesar de que el resultado no terminó por ser favorable para Universidad Nacional, David Patiño se marchó del estadio Azul satisfecho por el desempeño de sus dirigidos; de igual forma, el entrenador destacó que el punto obtenido les permite seguir en la pelea por un puesto rumbo a la Liguilla y comentó que el parón de la fecha FIFA le servirá para seguir modificando su sistema.

"Estoy muy contento con el desempeño de los jugadores, con lo que mostraron en el campo. Cada partido ha sido sumamente relevante, y ante Cruz Azul no fue la excepción. Ahora tendremos más tiempo para mejorar, con dos semanas de preparación. Hemos merecido más de lo que hemos conseguido hasta el momento. Estoy muy satisfecho con lo conseguido en la cancha del estadio Azul, es un punto que nos mantiene peleando".

En cuanto al bache en el que se encuentra Pumas, pues ya suma seis partidos de Liga sin conocer la victoria, Patiño confía en que esto concluya pronto, porque su plantel cuenta con elementos para salir de la crisis: "El equipo sabe hay la capacidad y la convicción por salir del bache en el que solitos nos metimos. Estamos seguros que vamos a salir adelante y que vendrán mejores resultados".

De paso, el entrenador de Pumas arremetió contra cierto sector de la prensa, ya que consideró que la presión viene de este lado y no tanto por lo que sucede en la cancha: "Ustedes (los medios) le están pidiendo a la directiva que me quiten, cuando no tendría por qué ser así. Se han hecho muy bien las cosas y vamos a conseguir los objetivos y ustedes… Bueno, pues hacen su chamba".