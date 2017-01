Pumas tiene nueva base canterana

Ciudad de México

Los primeros tres encuentros del Clausura 2017, además de servir para facturar el 66% de los puntos posibles, han fungido como una especie de colchón para algunos futbolistas de Pumas. Este inicio de torneo, Paco Palencia y su cuerpo técnico han comenzado a darle forma a una nueva columna vertebral, distinta a la del certamen anterior, y radicalmente diferente a la que hace un año desplegaba en Ciudad Universitaria. Ya sea por ausencias o ventas obligadas, el equipo se ha refugiado en jóvenes canteranos para suplir antiguos bastiones.

La reconstrucción comienza de atrás hacia adelante e inicia en la lateral derecha, donde Josecarlos Van Rankin, ante la salida de Marcelo Alatorre, ha asumido el puesto en esta zona. La baja del antiguo futbolista de Leones Negros le brinda, sí, mayor responsabilidad, pero también, recarga en el surgido de La Cantera más confianza. Las buenas actuaciones del '2' han minimizado las críticas de las que era blanco, sobre todo en redes sociales, pues en un inicio se cuestionaba su presencia por encima de la de Alatorre.

Van Rankin se ha caracterizado siempre por ser un futbolista discreto, que rinde, pero cuya mayor fortaleza no es la de ser mediático, contrario a como actuaba Alatorre. Su proceso en selecciones menores no llegó a los pasados Juegos Olímpicos gracias a la baja de nivel que exhibió en el primer semestre de 2016, donde Memo Vázquez le borró del once titular de Pumas... Ahora, con Palencia en el banquillo, parece que vuelve a retomar su curso como un elemento relevante.

Otro de los cambios se da en la lateral izquierda. Alan Mendoza, que en el papel regresaba a partir de este certamen a Universidad para complementar el plantel, se ha transformado en un pilar de la gestión de Palencia. Supliendo con garantías a Luis Fuentes, el antiguo capitán, el nuevo '5' ha aportado incluso en ofensiva. Contra Chivas, en el debut de la justa, marcó el único tanto del encuentro para su causa, y aunque fue insuŽ ciente, dejó claro que sus cualidades también incluyen pisar el área enemiga.

Contrario al propio Fuentes, Mendoza tiene mayor presencia en ataque, las transiciones que realiza entre defensa y ofensiva, aunque pudieran ser aprovechadas por el rival en turno para generar una jugada con espacio abierto, en caso de funcionar, se suma de manera sorpresiva, llega sin ser esperado; por si fuera poco, tiene en la zurda un potente disparo, y esto no es nuevo, es una de las jugadas que tienen prefabricadas en el esquema táctico. Alan ha sido un plus dentro de la actual versión auriazul, y su evaluación hasta ahora es positiva.

Con 22 años, otro de los eslabones que ha aprovechado su oportunidad con Palencia es Jesús Gallardo. El volante por izquierda fue de las prioridades del entrenador durante el torneo anterior, para que tomara confianza y se fogueara con el primer equipo; poco a poco, consiguió hacerse de un lugar e incluso relegar a Fidel Martínez al banquillo de suplentes, y este semestre, no existe quién le compita. Juega pegado a la banda, pero bien puede incrustarse en el área rival, para tener presencia y gol, como ocurrió y funcionó ante León.

Ha disputado el 97% de los minutos disputados y cada vez se le ve más seguro en su puesto, donde se han extinguido las amenazas de extranjeros. Si bien fue considerado por Juan Carlos Osorio para una preselección en meses anteriores, sus propios compañeros avalan la calidad del '17': "Yo creo que en Pumas, de los chicos que pueden aspirar a llegar a Europa en un futuro cercano, es Chucho Gallardo. Tiene velocidad, pegada y mucha inteligencia", dijo Abraham González en el receso invernal, en entrevista con el Diario AS.

Otros de los jóvenes que han visto acción son Pablo Jáquez (35 minutos), que recién debutó ante Cruz Azul, sustituyendo a Gerardo Alcoba, y Kevin Escamilla (63), que inició el partido frente a León, jugando como un mediocampista interior. La terna la completa Santiago Palacios que contra La Fiera ingresó de cambio al 83', para ser una opción más en el ataque. Ellos también están llamados a ser recambio en la nómina y realidad sobre el terreno de juego. Su proceso ya comenzó.

CON RESULTADOS SIMILARES

Aunque se han cuestionado las formas con las que Pumas ha accedido a la cuarta posición de la clasificación general, con seis unidades, los del Pedregal gozan de un sitio de honor, y una situación similar ocurre en sus filiales con límite de edad. En la Sub 20, que dirige Raúl Alpízar, gracias a dos triunfos y un empate, se mantienen como sublíderes de la clasificación, solo superados por Tigres; mientras que en la Sub 17, el cuadro de Israel López es tercero, con idéntica estadística que la primera categoría mencionada.