"Pumas, listo para competirle a cualquiera": Escamilla

Ciudad de México

El buen ánimo se mantiene en Pumas. El plantel universitario prepara un duelo fundamental ante el América, este domingo, en Ciudad Universitaria y lo hace con la tranquilidad de haber conseguido un par de resultados positivos previamente. Tanto así, que Kevin Escamilla, uno de los habituales suplentes del plantel, consideró que le pueden competir al que sea.

"Nos preocupamos por lo que haremos nosotros, no tanto por lo que pueda hacer el rival; sabemos de la calidad del América, pero es más importante lo que nosotros consigamos. Los resultados recientes reflejan la capacidad y preparación del plantel; me parece que podemos competirle a cualquiera, aunque no debemos subestimar a nadie. Hay mucha confianza de sacar un resultado positivo", destacó medio.

Sobre la posibilidad de que cualquiera de los dos últimos refuerzos del América tengan actividad en Ciudad Universitaria, tanto Jeremy Ménez, como Andrés Ibargüen, Escamilla consideró que: "Es una posibilidad, pero insisto, estamos mentalizados en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer y eso es ganar".