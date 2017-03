"Trabajo mejor con presión": Palencia

Ciudad de México

A Paco Palencia no le desagradó el ambiente de hostilidad y tensión que vivió por más de un mes en Pumas, y es que, ante la falta de triunfos, el timonel tuvo que trabajar a marchas forzadas para no perder el rumbo y menos, desconcentrar a los suyos en búsqueda de resultados favorables para su causa; después de romper con la mencionada sequía, al vencer por 2-0 a Santos Laguna en CU, explicó al respecto.

"Estoy en Pumas, sé cómo funciona este equipo y en la Universidad Nacional siempre hay presión, en Pumas no existe la 'no' presión. Aquí se tiene que ganar siempre. Ahora estoy en zona de clasificación y estoy presionado por seguir ahí, por no bajar la próxima semana. Así este equipo. Queremos estar mantenidos ahí, si se puede más arriba, mejor, pero . A mí me gusta mucho la presión, trabajo más concentrado con ella", comentó en conferencia.

De lo futbolístico, Palencia reconoció que el cuadro lagunero fue mejor en la primera parte e incluso los auriazules se salvaron de recibir gol, sin embargo, pudo modificar en el transcurso del juego para emparejar las acciones y con doblete de Nicolás Castillo regresó al triunfo luego de seis partidos sin ganar.

"Fue un partido muy complicado, ellos tuvieron muchas oportunidades de gol pero no las concretaron en el primer tiempo; corregimos, emparejamos el partido y pudimos liquidar en el complemento. Ahora a Santos no le llegó el premio de su esfuerzo y entrega y a nosotros nos llegó en la segunda mitad y nos llegaron los goles", advirtió el estratega.