Palencia, contento con debut de sus refuerzos

Guadalajara

Se cumplirán 35 años sin que Pumas pueda vencer a Chivas en Jalisco; sin embargo, dentro del seno universitario se sacan buenas conclusiones pese a la derrota ante el cuadro tapatío. Para Francisco Palencia, estratega de Universidad, su equipo mostró un gran nivel y en especial destacó el caso de sus nuevos elementos Nicolás Castillo, Bryan Rabello y Alan Mendoza.

"Nos vamos un poco tristes porque el premio no llegó, pero estoy muy orgulloso del equipo por lo que demuestran en la cancha, por como entrenan y por lo profesionales que son. Sobretodo de tres (Rabello, Castillo y Mendoza), pues evidentemente les dimos un seguimiento la temporada pasada y sabíamos que iban a encajar perfectamente en el plantel y así fue. Hoy fue su primer partido oficial y se movieron, se entregaron como si ya tuvieran mucho tiempo aquí", mencionó el estratega auriazul.

"Mis futbolistas hicieron un gran partido, futbolísticamente y en el esfuerzo fue maravilloso lo que mostraron el día de hoy. El futbol no es de justicia, es de meterlas y Chivas metió las que tuvo, sólo nos faltó el premio para el buen juego que hicimos".

Sobre estos tres elementos, Castillo y Rabello lograron poner en predicamentos a Chivas, mientras que Mendoza fue el único jugador de Pumas que logró hacerse presente en el marcador al anotar el tanto con el que descontaron los auriazules.

Respecto a la mala racha de su escuadra en territorio tapatío, Palencia aseguró que jamás estuvieron presionados de más por el tiempo acumulado sin poder derrotar al Rebaño en Jalisco. Aunque se dijo triste por el resultado en la cancha del estadio rojiblanco, el timonel capitalino se mostró orgulloso de la actitud de sus pupilos.

"No creo que influya, hoy nosotros vinimos a jugar futbol y yo creo que todo el mundo está consciente de que llegamos a plantarnos para merecer ganar, lamentablemente no lo conseguimos. Mi equipo siempre juega para merecer ganar, hoy lo mereció pero no lo logró.

"Creo que a nadie le gusta irse perdiendo, pero cuando pierdes y no muestras un buen futbol o tienes un equipo apático que está metido atrás, pues es peor. Sólo queda felicitar a Chivas, pero estoy muy orgulloso de mi equipo, de estos chicos que hicieron muy buen partido. Nos vamos un poco tristes porque no pudimos conseguir el premio al buen futbol", finalizó.

Con goles de Eduardo López y Alan Pulido, Chivas alargará a 35 años el tiempo que Pumas tiene sin derrotarlos en calidad de visita.