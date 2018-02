"Barrera y Quintana merecen llamado al Tri": Patiño

Ciudad de México

En uno de los palcos del estadio Olímpico, durante el compromiso entre Pumas y Tigres, se encontraba Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana. Por ello y con la buena actuación de varios de sus elementos en la cancha, David Patiño resaltó a varios de ellos, que como Jesús Gallardo, pueden tener posibilidades de vestir la camiseta nacional en el futuro inmediato.

"Sí, me comentaron que estaba aquí (Juan Carlos Osorio). Me parece que Pumas tiene a varios elementos de calidad para la selección, no solo Gallardo. Ahí están Pablo Barrera y Luis Quintana, en un estupendo nivel. Conmigo, siempre habrá un Pumas intenso, solidario, convencido de lo que podemos hacer. Ahí vamos, paso a paso".

Sobre el buen paso en el Clausura 2018, David Patiño consideró que la fórmula no ha sido otra que trabajar pensando en el siguiente encuentro. En este sentido, el estratega dijo que Universidad Nacional es un escuadrón bien trabajado, que consta de una base que confía en el día a día y que esto le ha dado resultados muy rápido. Pumas es de los pocos equipos que se mantiene invicto a lo largo del certamen.

"Lo reitero, vamos partido a partido... Hoy salimos con la convicción de que podíamos ganar; estoy muy agradecido con mis jugadores y esto se nota en resultados. Le dije a mis jugadores, que a mi consideración, tenemos la calidad de Tigres. Salimos y ganamos con autoridad. Pumas es un equipo humilde, pero no por eso débil. Aquí tenemos convicción y convencimiento de los que podemos hacer. Vamos paso a paso, con metas cortas".