Niño llora al conocer a su ídolo 'Pikolín' Palacios

Monterrey

Conocer a su ídolo Alejandro Palacios provocó que el pequeño Jesús David Sánchez Cortés rompiera en llanto.

El pequeño fan de Pumas no pudo aguantar las lágrimas al conocer al 'Pikolín', y se 'coló' en la terminal del aeropuerto por la que llegaron los universitarios para enfrentar a Rayados.

'Chuy' portó su camisa y reveló que también se desempeña como portero, en la Liga Municipal de Apodaca.

"Me metieron unos policías para cuando bajaran del avión. El 'Pikolín' me abrazó y me dijo que le echara ganas en la portería y en la escuela", mencionó el menor.

Al final del día, Alejandro Palacios le firmó los guantes y cumplió el sueño del pequeño 'Chuyito'.