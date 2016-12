Me gustaría ser campeón en Pumas: Nicolás Castillo

Ciudad de México

El delantero dio sus primeras palabras a su llegada al país, donde destacó que el nivel de la liga fue uno de los factores que lo convenció a venir.

"Es una liga muy competitiva, donde la liga es muy fuerte, eso me gusta a mi. La confianza que me dio el entrenador cuando hablé con él me ayudó mucho a venir".

El jugador de 23 años también reconoció que Pumas es uno de los equipos conocidos en Chile y del cual buscara ser campeón como lo hizo en el torneo recién terminado en su país.

"Es un club muy grande. En Chile suena mucho. Es uno de los clubes grandes, tiene una afición muy grande. Me gustaría tratar de ser campeón acá también, es lo que todo jugador quiere y aportar mi granito de arena para lograr el objetivo"

El ex Católica de Chile se reencontrará con Bryan Rabello, recién llegado al club universitario para este torneo. Ambos jugadores coincidieron con la selección chilena Sub 20 donde ahora serán compañeros de equipo nuevamente.

"Vivimos muchas alegrías en la sudamericana en el mundial Sub 20 y esperemos que acá en la sudamericana se pueda lograr y hacer una muy buena asociación con él, si nos toca jugar, si no, apoyar desde donde sea".