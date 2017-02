Pumas, por Liga y Concachampions: Nicolás Castillo

Ciudad de México

A Pumas no debe detenerlo nada, ni el empalmo de dos torneos como la Liga y la Concachampions y menos, rivales como Tijuana, que este domingo visita CU a la espera de un buen resultado, al menos así lo consideró el delantero chileno Nicolás Castillo.

"Aquí no hay presión, Pumas es un grande y así lo asimilamos. El plantel puede pelear por la Liga y el torneo de la Concacaf. Este sábado tendremos a un rival importante, pero no cabe otro resultado que la victoria contra Tijuana", dijo en conferencia.

Sobre el sistema de juego de Francisco Palencia, Castillo consideró que el esquema del entrenador le multiplica las opciones de cara al gol, situación que espera aprovechar contra Tijuana: "Me sirve bastante la forma en la que Paco Palencia para al equipo, me siento arropado con el esquema del entrenador; me he adaptado al país, a las cuestiones del equipo muy rápido".

Y con un próximo verano cargado de actividad para la selección mexicana y la de su país, además de manifestar su deseo por estar con el cuadro andino, comentó que le gustaría ver a un par de compañeros puma en el Tri: "Para cualquier jugador es importante ir a la selección nacional, ojalá que se dé para Pablo Barrera, así como otros compañeros de la institución".