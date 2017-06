No vamos a escuchar ofertas por Nico: Ares de Parga

Ciudad de México

Ares de Parga, presidente del patronato de Pumas fue claro al decir que no escuchará ofertas por el chileno Nicolás Castillo durante el Draft del futbol mexicano.

“Aquí no voy ni a escuchar ofertas, no tiene ningún chance de salir de Pumas para un equipo mexicano; él tiene una clausula de rescisión para el extranjero, no creo que nadie en este momento la vaya a querer ejercer”, declaró Ares de Parga.

Asimismo, mencionó que el jugador no saldrá del club universitario, “porque va llegando”, acentuando que será “el único por el cual no queremos oír ofertas”.

Por su parte, aseguró que Nico sigue rehabilitándose en Chile y se incorporará con los auriazules cuando estén en la Ciudad de México; descartando que tras su lesión requiera de cirugía.

“Está perfecto, simplemente necesita descansar la pierna y tener un tratamiento como el que está llevando. Va a estar al cien por ciento al inicio del torneo”, agregó.