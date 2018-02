Nico Castillo es más influyente que Gignac: David Cabrera

Ciudad de México

En Pumas han mantenido la confianza a tope para medirse a Tigres. De hecho, están tan fortalecidos anímicamente que depositan en Nicolás Castillo sus principales armas para acabar con la hegemonía de los del norte sobre los del Pedregal. A pregunta expresa de la comparativa sobre el artillero chileno, ante André-Pierre Gignac, el mismo David Cabrera, bastión de la era de David Patiño, alabó las condiciones de su compañero y lo colocó por encima del atacante francés.

"Contra Tigres se trata de cuidar muchos factores, todos los detalles posibles; es una plantilla repleta de buenos jugadores. Sabemos de la capacidad de Ismael (Sosa) y que atraviesa por un buen momento, pero cuidaremos todo lo que haga", dijo en conferencia de prensa y remarcó: "Para mí, Nicolás Castillo es más influyente que André-Pierre Gignac en Tigres. Es una excelente persona y mejor jugador. Podemos demostrar muchas cosas, reafirmar muchas situaciones y sobre todo, ganar. En este partido puede pasar cualquier cosa; serán 90 minutos complicadísimos, pero que nos servirán para saber en qué nivel estamos".

Sobre el buen momento que atraviesa David Cabrera y la continuidad reciente que ha tenido con David Patiño al frente de Pumas, el propio mediocampista minimizó su aporte y señaló que: "Mucho se dice de eso (incremento de su nivel), pero Pumas es un aspecto colectivo, no una situación individual, no me fijo en ello, no quiero pensar en eso. En este momento no hay que preocuparnos por cómo estoy yo o qué es lo que quiero a mediano o corto plazo; este equipo requiere de mucha concentración".