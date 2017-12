Alustiza y la garantía del gol

Ciudad de México

Además de los malos resultados deportivos, la gestión de Rodrigo Ares de Parga al frente de Pumas ha sido duramente criticada por la mayoría de los refuerzos que desde el Apertura 2016 han recalado en Ciudad Universitaria; sin embargo, para este comienzo del 2018, el presidente felino parece haber acertado en el arribo de Matías Alustiza, un atacante que si bien no es joven (33 años), cuenta con experiencia en México y aquí, sus números avalan una trayectoria que se ha fraguado a base de goles. Como mínimo, el ariete argentino ha rubricado tres dianas por semestre, situación que a lo largo de los once torneos en México, solo ha ocurrido dos veces.

Ya sea como eje de ataque o bien, como media punta, Alustiza ha dejado en claro que es garantía de gol y los aficionados de Pumas se ilusionan con un futuro inmediato mejor que los recientes antecedentes, gracias a la comunión que pudiera adquirir Matías junto a Nicolás Castillo, otro referente ofensivo de la institución, que en un año ya ha peleado por el título de goleo. El argentino, con paso por Puebla (dos etapas), Pachuca y Atlas, lo dijo desde el primer instante que se enfundó en la camiseta de Universidad: "Sé que se esperan resultados rápidos de mí y eso espero darle a la institución, que antes que nada, está confiando en lo que puedo aportarles", dijo en su presentación.

La ecuación no parece tan complicada. Ahora sí, David Patiño cuenta con variantes tanto para armar un cuadro titular competitivo, como para pensar en los recambios. Alustiza, que llega de una campaña en la que alternó en el Atlas, desea la titularidad y por la premura de buenos resultados en CU, tal parece que así será. De inicio, Pumas alinearía con un 4-2-3-1; delante de la doble contención, como extremo derecho, Pablo Barrera, en el otro sector, Jesús Gallardo y filtrando balones hacia Castillo, el responsable de los goles, Matías. Es una función que no desconoce y que le sienta bien, pues así aparece con libertad y por sorpresa en el área enemiga.

"La clave es mejorar día a día, para que el equipo regrese a los primeros puestos. Yo creo y confío en mis compañeros, porque hay un muy buen grupo y juntos vamos a salir adelante de este mal momento que vivió Pumas. Sabemos que es un club grande y no se merece estar donde está", aseveró en su más reciente incursión con los medios el mismo Matías Alustiza. "Voy hacer lo que me pida el director técnico. Si me toca jugar me dirá lo que tengo que hacer en ese partido, pero obviamente todos los rivales son diferentes y vamos a tratar de adaptarnos a lo que nos pida; la intención es aportar lo máximo que pueda", remató.

Mención aparte merece la efectividad de Matías Alustiza. En los 185 partidos que hasta ahora ha disputado el atacante argentino, tomando en cuenta Liga, Liguilla y Copa, su cuota de anotaciones registra 74 tantos, llegando a once efectivos durante su mejor torneo, en el Clausura 2015, con el Puebla, durante 20 encuentros. En el año que estuvo con el Atlas, su más cercana incursión, el pampero sumó 35 apariciones, casi todas como un revulsivo desde la banca y se hizo cargo de 14 dianas. Con estas cifras llega a Ciudad Universitaria, para convertirse en el complemento ideal de Nico Castillo, situación que ni Bryan Rabello o Joffre Guerrón lograron con el chileno.

Hoy, la responsabilidad de Alustiza será la de ceder los reflectores al andino, aunque también pudiera actuar como un 'nueve' más, en caso de que David Patiño decida reconvertir su cuadro en un 4-4-2. Matías aportará experiencia, la técnica individual que ya ha mostrado en México, así como la suma de un amplio recorrido, ya que Pumas es su décima camiseta como profesional: "Nico está regresando de una lesión, yo creo que ya se está poniendo al cien por ciento... Nos tenemos que ir conociendo, yo creo que nos vamos llevar bien. Habrá partidos en los que juguemos juntos, estamos probando y todavía no se sabe", comentó.

OTRA OPORTUNIDAD

Luego de un semestre para el olvido, en el que Pumas terminó la fase regular del Apertura 2017 en el último lugar de la tabla general, varios engranes fueron señalados como principales culpables de esta debacle, toda vez que no rindieron al nivel de lo que ellos se esperaba; la mayoría de estos casos fueron los refuerzos que llegaron a mediados del año que recién culmina. No obstante, aunque se marcharon algunos como Joffre Guerrón o Bryan Rabello, la directiva y el cuerpo técnico de Universidad ratificó la confianza sobre algunos elementos de los que también se preveía una salida. Por ello, el 2018 será fundamental para Mauro Formica, Néstor Calderón y hasta David Cabrera.

EL DATO

Con ocho anotaciones, jugando para el Deportivo Quito, se consagró como el máximo anotador de la Copa Libertadores en 2012.

SU ACCIONAR EN LA LIGA MX

TORNEO J G EQUIPO

Apertura 2012 17 5 Puebla

Clausura 2013 22 10 Puebla

Apertura 2013 17 7 Puebla

Clausura 2014 14 3 Puebla

Apertura 2014 14 5 Pachuca

Clausura 2015 20 11 Puebla

Apertura 2015 14 3 Puebla

Clausura 2016 13 7 Puebla

Apertura 2016 19 9 Puebla

Clausura 2017 19 9 Atlas

Apertura 2017 16 5 Atlas

TOTALES: 185 74

Entre Liga, Liguilla y Copa.