Humildad y trabajo, las claves de Pumas

Su labor es discreta, casi silenciosa, pero vital para darle equilibrio defensivo a Pumas y salida en ataque por el costado izquierdo a Pumas; es pieza fundamental en el esquema de David Patiño, para conquistar los primeros planos del Torneo Clausura 2018. Se trata de Luis Fuentes, un tipo de experiencia y calidad probada en el balompié nacional, que el último año lo pasó lejos de La Cantera, de casa, donde maduró aún más y valoró el sentido de pertenencia, de defender los colores que más le han marcado en su carrera. Hoy, de regreso en casa, tratando de aportar al máximo, aspira a ser referencia para los más jóvenes, emulando a los que ayer le arroparon, cuando comenzaba sus sueños.

“Estoy muy contento por estar de vuelta en este equipo, que es como mi casa. Espero poder aportar toda la experiencia que gané en este último año. Hasta ahora me he encontrado con mucho cariño por parte de la afición y también con el cobijo de compañeros que ya me conocían; me siento bien aquí, este el club en el que me formé como profesional, con el que debuté y que me ha dado la oportunidad de seguir aspirando a crecimientos profesionales. Vengo a sumar lo que más pueda”, dijo para La Afición.

A su retorno, Fuentes Vargas valora aún más hasta el día a día en Universidad. En Monterrey, entre la irregularidad y los claroscuros de sus actuaciones, padeció la poca confianza de Antonio Mohamed, su estratega. Ahora, comprometido con el plantel felino, aspira a rubricar sus actuaciones con la consecución de objetivos colectivos. Con Pumas en la cima de la clasificación general del CL18, el lateral por izquierda aspira a que se mantengan en los puestos de honor y más temprano que tarde, pelear por el campeonato de Liga, eso sí, con los valores históricos del club como llave.

“Mis ideales son los de poner al equipo en los primeros planos. El trabajo, la repetición, el compromiso de todos, esa ha sido la clave de Pumas. Todos estamos intentando llevar al equipo al mismo sitio. Estamos muy metidos en conseguir las metas grupales; vamos partido a partido, pero sin perder de vista que nos debemos a una institución muy grande, que defendemos colores de un club importantísimo. Esperamos mantenernos dentro de los primeros lugares del torneo, pero con los ideales que hicieron grande a esta institución, recuperando la garra, la intensidad. El plantel me parece que tiene calidad, a jugadores de un recorrido internacional”.

Y sí, con 244 encuentros en el máximo circuito nacional, Luis Fuentes guarda la ilusión de cualquier novato, para volver a ser campeón con Universidad Nacional, aunque pone los pies en la tierra y sabe que lo mejor para el colectivo es ir paso a paro: “Me encantaría repetir el título con Pumas, me parece que en el plantel hay la ilusión y no hace mucho estuvimos en la final que perdimos contra Tigres (Apertura 2015). Me parece que pensar más allá de lo que tenemos ahora, quizás no sería lo correcto, pero al final no deja de ser una motivación el pensar que podamos estar de nuevo peleando por un campeonato para Universidad”.

De perfil bajo, pero de aspiraciones amplias, Luis tiene claro qué le gustaría para el futuro inmediato. Además de recobrar la esencia competitiva de Pumas, Fuentes desea ser considerado por Juan Carlos Osorio, por lo menos, para pelear por un lugar rumbo a la Copa del Mundo de Rusia, por complejo que esto parezca. El defensor es consciente que las actuaciones relevantes en Universidad Nacional le abrirían nuevamente las puertas de la selección mexicana. De hecho, el lateral fue de los primeros considerados por el timonel colombiano y disputó en noviembre del 2015 el encuentro de estreno ante El Salvador.

“Creo que todos en el plantel somos conscientes de que vamos por un bien colectivo, pero sabemos que si las cosas se hacen bien de manera individual, se puede aspirar a ciertas recompensas para cada uno. En lo personal, me gustaría que, si se mantienen las buenas actuaciones, me considerara el profe Juan Carlos Osorio. Todos tenemos aspiraciones y aunque primero está Pumas, antes que otra cosa, también pienso en el Mundial; me gustaría volver a la selección nacional”, comentó Luis.

DESPERTAR OFENSIVO

Pumas cuenta con un respaldo de goles suficiente, que le ha ayudado a los dirigidos por David Patiño a conseguir resultados favorables. Con dos triunfos y dos empates, su ofensiva es la segunda mejor en lo que va del Clausura 2018. Con siete dianas, los universitarios solo son superados por Pachuca, con nueve conquistas. Obviamente, Nicolás Castillo es el mejor anotador, con cuatro tantos, seguido por Jesús Gallardo, Marcelo Díaz y Matías Alustiza, cada uno con un festejo. "Sí, la idea es colaborar para que el equipo pueda desarrollar el mejor nivel en ofensiva posible; es la labor de todos, desde la defensa, hasta los que componen el ataque", comenta Fuentes.