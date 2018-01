“Sí se les puede ganar”: Luis Fuentes

Ciudad de México

Han pasado cerca de siete años desde que Pumas se impuso en el Estadio Olímpico ante el América, en partido de fase regular. Era el 1 de octubre de 2011, cuando Luis Fuentes, por entonces, un joven prospecto en la lateral y central felina se atravesó en un tiro de Francisco Palencia y desvío favorablemente el balón, para conseguir un 1-0 valioso hasta ahora. Ese resultado es último que los de Ciudad Universitaria consumaron ante su rival más antagónico y desde entonces han transcurrido seis cotejos en el Pedregal, cinco derrotas y un empate para los de casa.

"No recuerdo quién era exactamente el portero del América —Armando Navarrete—, pero sí recuerdo muy bien la jugada. Fue un disparo que realiza Paco Palencia, que yo retomo en el aire y el cual logró desviar para cambiarle el rumbo y anotarles el gol. Para mí, es un recuerdo imborrable. Teníamos poco de haber sido campeones. Recordarlo ahora me enchina la piel, porque significó el triunfo ante el América, imagínate. En ese momento, fueron los tres puntos que más disfruté. Hoy, me gustaría vivir algo así este domingo", rememora el propio lateral izquierdo para La Afición.

Con la misma seguridad que golpeó la pelota aquella ocasión en 2011, Luis Fuentes asegura ahora, más maduro, más jugador, que Universidad Nacional ha mostrado argumentos suficientes para vencer a los dirigidos por Miguel Herrera y qué mejor, que hacerlo en el estadio Olímpico: "queremos ganar y para ello debemos hace un partido muy inteligente... Luchar cada pelota como si fuera la última es lo que nos distingue y eso es lo que aspiramos, esa es nuestra forma de conseguir los objetivos. Con todos los argumentos que hemos mostrado hasta ahora, creo que podemos vencerlos, sí se les puede ganar".

Sobre lo futbolístico y el rival, Fuentes consideró que las Águilas no han encontrado su rendimiento más alto en lo que va del Clausura 2018 y deseó, para mal, que se mantengan con esta inercia, al menos por los siguientes 90 minutos, cuando les toque enfrentarlos en Ciudad Universitaria. De igual forma, el lateral habló de la fórmula de trabajo que David Patiño ha diseñado para Pumas y por qué les ha dado resultados tan rápido; el defensor de 31 años espera que los argumentos que ahora han empleado, les alcancen para consumar otro tipo de objetivos y uno de ellos, sin duda, es vencer al América este domingo.

"Ojalá que América no encuentre la regularidad que espera... Nosotros tenemos muchos detalles por corregir y lo sabemos, pero hemos trabajado con mucha tranquilidad con David Patiño. Yo veo al equipo muy compenetrado, muy consciente de que los resultados se consiguen trabajando, justo como hasta ahora lo hemos hecho. Es un clásico y requerimos de concentración, preparación y la mejor actitud posible, para lograr una victoria, que queremos darle a nuestra gente en nuestro estadio. En esta clase de partidos está en juego el orgullo, el prestigio y más que eso".

Y si de estadísticas en contra se trata, Pumas ha dejado claro que frente al América acumulan sus peores cifras. Si bien desde octubre del 2011 no consiguen un triunfo en CU, en los últimos 10 encuentros, sin importar si fueron de Liga o liguilla, los de Coapa se han impuesto en seis ocasiones; Universidad ha logrado dos empates y dos triunfos, el más reciente, en 2015, en la Liguilla del Apertura, cuando en la ida de las semifinales, con goles de Ismael Sosa, Eduardo Herrera y Gerardo Alcoba, los del Pedregal concretaban una ventaja relevante en la fase final.

De hecho, del equipo azul y oro que aquella noche saltó a la cancha del estadio Azteca solo quedan en el plantel felino Luis Fuentes y David Cabrera. "Han sido muchos factores, no se puede generalizar; sé que tenemos esa racha en contra, que contra el América hemos tenido resultados adversos, pero eso no representa que será así siempre. Este fin de semana tenemos otra posibilidad y me parece que en el plantel sabemos lo que nos jugamos. Queremos ganar", detalló el propio Fuentes.

Del lado americanista, referente a la más cercana victoria de Pumas, solo quedan Paul Aguilar y Oribe Peralta de los 14 jugadores que registraron actividad.

"Siempre ha sido un equipo muy competitivo en todas sus líneas, un cuadro ofensivo, lo conocemos a la perfección; son duelos muy competidos y así lo tenemos claro, eso esperamos para el domingo", puntualizó Fuentes.