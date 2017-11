Me ilusiona jugar en Pumas: Liborio Sánchez

Ciudad de México

Pumas requiere de una renovación en cada línea del campo. La directiva del cuadro felino lo sabe y sin importar cómo, la intención es reforzarse para el Torneo Clausura 2018; comenzando con la portería, se han explorado opciones y más allá de que Alfredo Saldívar se mantendrá como titular, al menos en el papel, sí traerán a un cancerbero que le compita al Pollo, para mantener el máximo ritmo de competencia. El elegido, al parecer, ha sido Liborio Sánchez, que terminó contrato con el Alianza Petrolera de Colombia.

"Terminé recientemente contrato con Alianza Petrolera, he seguido de cerca lo de Pumas, y si bien no he tenido tanto contacto con la gente del equipo, para mí sería un sueño cumplido el llegar a este club. Por lo que sea que suceda, se definirá con el correr de los días. Ojalá que todo se dé para que pueda defender estos colores. Me ilusiona muchísimo", relató el cancerbero desde Colombia, vía telefónica.

A sus 28 años, Liborio Sánchez acumula varios torneos previos de experiencia en su haber. Durante el 2010 debutó con Chivas, para después pasar a otros escuadrones como Veracruz, Querétaro y Toluca, además de algunas escuadras del Ascenso: "Deseo regresar a mi país, a un futbol que ya conozco, para jugar en Primera División. Jugar con Pumas sería un reto lindo para disputar, es una institución ejemplar; me siento listo para emprender esta oportunidad y primeramente Dios se dará".

Luego de pasar varios meses en el máximo circuito colombiano, ante las pocas posibilidades de mantenerse en México, Liborio asegura que vuelve más sereno, más maduro y listo para pelear por un puesto en el arco de Universidad Nacional; de antemano, Sánchez conoce a Saldívar y sabe que en caso de que recale en CU, la competencia estará a la orden del día: "Pumas es un equipo que siempre ha peleado por estar en los primeros puestos. Después de unos meses en Colombia, estoy seguro que estoy listo para este reto".