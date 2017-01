"Quiero ganarme un puesto": Escamilla

Ciudad de México

Llegó a Pumas cuando apenas tenía 14 años, y desde entonces, ha forjado su historia a base de esfuerzo, de sacrificios y de seguir ejemplos. Es Jorge Escamilla, y se trata de un joven que espera su oportunidad para consagrarse en Primera División... Para este Clausura 2017, Paco Palencia y si cuerpo técnico decidieron incluirlo en la nómina del cuadro estelar, con la mira puesta en utilizarlo, aunque el propio jugador tiene claro que su función es a futuro, como relevo en una posición fundamental para Universidad Nacional: la contención.



Es uno de los nuevos rostros del primer equipo, que busca renovarse y que con 180 minutos disputados, ha tenido ya un par de debuts, de esa camada de chicos que Paco Palencia ha intentado arropar, y tiene muy claro cuál es presente y futuro: "Tengo que ser paciente, ganarme un puesto poco a poco, en los entrenamientos, que el técnico vea de que puedo ser capaz, qué puedo aportar; el futbol es una carrera corta, en la que hay que saber aprovechar nuestras oportunidades. Yo, sigo a la espera de la mía".



Con el correr de las semanas, en el día a día de trabajo de Universidad Nacional, Escamilla se ha fijado con atención en las labores de Abraham González, el contención español, que además, le ha aleccionado con consejos y detalles con los que le transmite su experiencia:"Bromeamos mucho, me habla de todo lo que ha vivido, de su experiencia en España y su paso por distintos equipos. Te contagia cosas positivas, ganas de trascender como él. Tiene todo mi respeto y admiración".



-¿Qué representa Pumas en tu vida?

Para mí, es el equipo más grande. Lo que siento es algo muy grande. Sé que tengo que ir poco a poco, es lo que hablo siempre con Paco Palencia, porque representar a esta institución, no lo hace cualquiera.



-Tienes a tu hermano en el plantel, es un socio más, ¿No?

Sí, es un gran apoyo. Me fijo mucho en cómo realiza ciertas cosas dentro y fuera del campo, trato de imitarlo en todo lo que puedo. Es especial que coincidamos en este proceso de formación.



-Además, has tenido presencia en selecciones menores.

Sí. He estado en diferentes convocatorias de Sub 18, Sub 20 y Sub 21, con esta última ganamos un torneo amistoso hace un mes y medio en China. Todo ha sido muy emocionante, porque he compartido también con compañeros de aquí. Omar Islas, Andrés Iniestra y Pablo Jáquez han estado ahí.



-Dime, ¿Ahora ya hay oportunidad para los chavos de La Cantera?

Con esta directiva y cuerpo técnico, sí. Es sensacional que Pumas regrese a sus orígenes. En los momentos más importantes de esta institución, la fórmula de jóvenes de fuerzas básicas y extranjeros, han surtido frutos. Creo que obtendremos buenos resultados siguiendo estos pasos.



-¿En quién te fijas dentro del equipo, para replicar su ejemplo?

Obviamente en Kevin, mi hermano, pero de igual forma en Abraham González, él es alguien que se ha acercado mucho a mí, que me ha tratado de transmitir sus conocimientos y yo valoro todo lo que pueda aportarme. También veo lo que hace Javier Cortés, que se desempeña en mi posición.



-¿Cómo toma La Cantera la competencia con los extranjeros?

Bien. Es algo que nos ayuda a crecer. Ahora, los suplentes somos puros canteranos y tenemos la obligación de ganarnos un puesto. Yo espero que pronto haya más de cinco o seis canteranos como titulares. Me gustaría estar ahí.

