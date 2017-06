Guerrón reportará con Pumas hasta la siguiente semana

Ciudad de México

Joffre Guerrón no ha iniciado de la mejor manera su paso por Pumas. Luego de seis meses de inactividad, al no encontrar equipo para el Clausura 2017, el ecuatoriano recibirá una nueva oportunidad por parte de Universidad; sin embargo, no comenzará a trabajar al mismo tiempo que el resto de la plantilla.

La mayor parte del plantel de Pumas realizó entre miércoles y jueves los exámenes médicos, y se esperaba que Joffre apareciera en alguno de los grupos, pero no fue así y se informó que será hasta la siguiente semana cuando el delantero se integre a la pretemporada que realizará el equipo en Acapulco, Guerrero. De esta manera, el ecuatoriano se perderá algunos días de los trabajos de playa que realizará la plantilla.

Incluso, Universidad no solo espera a Joffre la siguiente semana, también Néstor Calderón reportará; sin embargo, el caso del Avión es totalmente diferente, pues tuvo tres semanas más de actividad que toda la plantilla de Pumas al llegar a la Final con Chivas, así que estaba justificado su descanso; en cambio, Guerrón no tuvo actividad con ningún equipo profesional en los últimos seis meses.

Llama también la atención de Mauro Formica, quien está teniendo actividad con Newell’s en Argentina y su último partido lo disputará el 25 de junio, así que solo descansará una semana para reportar con Pumas el próximo 2 de julio.

CASO SIMILAR EN CRUZ AZUL

Algo similar pasó con el ecuatoriano y Cruz Azul. En diciembre de 2015, La Máquina fichó a Guerrón y lo esperaba para arrancar su pretemporada, algo que no sucedió pues Joffre solicitó un permiso para asistir a la gala de la Conmebol donde recibiría un reconocimiento; al final, por un asunto personal Joffre no se presentó a dicha ceremonia y tampoco comenzó los trabajos con Cruz Azul.

El ecuatoriano reportó casi dos semanas después y obviamente por el poco ritmo que tenía no fue considerado entre los titulares de las primeras jornadas.

Con Pumas tal vez tanto tiempo, pero contrasta demasiado con el caso de David Cabrera, quien con Morelia prácticamente no tuvo actividad, por lo que se reportó desde finales de mayo para ponerse en manos de Ariel González, preparador físico del club, y recuperar el tiempo perdido.