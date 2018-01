La liberación de Jesús Gallardo

Ciudad de México

El 2017 fue un año complicado para Pumas y en particular, para Jesús Gallardo. Los malos resultados colectivos cuestionaron su rendimiento, sin dejar de mencionar que tanto Francisco Palencia y Sergio Egea, entrenadores que pasaron por CU, se obstinaron por colocarlo como lateral por izquierda, como sucede en la selección nacional. "Me siento bien en ambas posiciones, mi deseo es hacer las cosas que me piden, aunque creo que aportó más en el ataque", llegó a decir el volante/extremo. Más de una ocasión, Chucho fue el eslabón más endeble en la línea defensiva, perdiendo la marca constantemente.

Sin embargo, fue hasta la llegada de David Patiño al timón, a finales del semestre anterior, que Jesús recuperó las sensaciones de mayor funcionalidad. A pesar de que se le notaba fuera de ritmo en esa zona y que desentonaba un poco con el ritmo que se necesitaba para desequilibrar, el timonel interino apostó por la continuidad de un jugador que conoce como pocos, pues lo tuvo desde las inferiores. "Sé lo que Gallardo le puede dar al equipo, si se mentaliza, puede ser un futbolista de otras dimensiones, puede lograr todo lo que se proponga, pero está en él", comentó el mismo estratega en marzo, para La Afición.

Las palabras de Patiño se convirtieron en hechos. De los seis encuentros que le tocó dirigir al final del torneo anterior, Gallardo solo fue sustituido una vez, ante León y al minuto 81. David era consciente de que la mejor manera de recuperar el nivel de este prospecto era con continuidad, minutos de por medio, para que recuperara el kilometraje de juego. La apuesta le funcionaría, aunque no inmediatamente. "En La Cantera hay mucha calidad, jugadores de características importantes y ahora mismo tenemos a varios en el equipo, como Chucho, Brian Figueroa o Alan Acosta, esa es la labor que tengo: la productividad de estos chicos".

El trabajo de pretemporada, hasta los consejos que Patiño se asegura de brindarle a Chucho y la labor de día a día, han otorgado para este Clausura 2018 la mejor versión del atacante. En sus primeros 180 minutos del torneo, bien colocado en por la banda izquierda, Gallardo ha sido una solución, una válvula de escape en la ofensiva puma. Ante Pachuca, en la fecha inaugural, estuvo atento al rebote de Alfonso Blanco y dentro del área empató el marcador (2-3 final). Lo celebró con entusiasmo. Frente al Atlas, brindó la primera asistencia del compromiso, con un cambio de juego que habilitó a Nicolás Castillo para que el andino anotara.

"Estoy muy ilusionado, en este año quiero estar en mi mejor nivel para ser tomado en cuenta para la lista final del Mundial. Quiero demostrar una buena cara en los juegos previos, si es que soy considerado para el Tri y en mi equipo, para después llenarle el ojo a Juan Carlos Osorio... Estoy en el lugar correcto, en Pumas se apoya La Cantera y hay muchísimos buenos jugadores en ella y con los extranjeros que tenemos estamos bien", señaló Chucho hace unos días, eso sí, resaltando la presencia de David Patiño en su crecimiento: "Conoce a la perfección a la institución; nos ayuda a mejorar a los más chavos".

Otro de los factores a considerar es la plurifuncionalidad con la que Gallardo cuenta. Si bien le repercutió para mal la reconversión como lateral izquierdo, la libertad que el mismo Patiño le ha dado en el frente de ataque, le ha brindado mayores herramientas para consolidarse de a poco en Ciudad Universitaria. Con David, Chucho ha desempeñado funciones por ambas bandas, no solo en la parcela izquierda, sin mencionar que por necesidades, ante la ausencia de Castillo, llegó a jugar hasta como centro delantero durante la parte final del Torneo AP17.

EN ÓPTIMAS CONDICIONES

Uno de los principales parámetros en la actualidad de Pumas, será el enfrentamiento ante el América, donde, en caso de un triunfo, David Patiño podría seguir con el plana de dirimir responsabilidades en sus muchachos. Este mensaje se ha transmitido al grueso del plantel. Incluso, jugadores como Kevin Escamilla, que no han tenido tanta continuidad, comparte los ideales positivos de los felinos: "Nos preocupamos por lo que haremos nosotros, no tanto por lo que pueda hacer el rival; sabemos de la calidad del rival en turno, pero es más importante lo que nosotros consigamos. Los resultados recientes reflejan la capacidad y preparación del plantel; me parece que podemos competirle a cualquiera, aunque no debemos subestimar a nadie. Hay mucha confianza de sacar un resultado positivo"

SU DESARROLLO

J MIN ASIST. GOLES TA TR

2 180 1 1 0 0

EL DATO

De acuerdo con el portal, Transfermarkt, Gallardo ha incrementado su costo de 300 mil a 2.3 millones de euros en dos años.

CIFRAS

65 PARTIDOS

ha disputado Gallardo en el máximo circuito nacional; debutó a finales del Apertura 2014, con Guillermo Vázquez como timonel.

8 GOLES

ha marcado Chucho en Primera División; hasta ahora, el Clausura 2017 ha sido su torneo de mayor producción, pues anoto cuatro veces.

16 ENCUENTROS

Registra el volante surgido en Pumas con la selección mexicana absoluta; inició con el Tri en 2016 y ya disputó una Copa Oro (2017).