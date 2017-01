"El arbitraje no influye": Javier Cortés

Ciudad de México

Pumas se concentra en ganar su primer partido como visitante en el torneo, cuando este sábado enfrenten a León, en el Bajío. En el seno del equipo auriazul están seguros que el tema que respecta al arbitraje quedó atrás, luego de que en la jornada anterior, Nicolás Castillo se viera involucrado en una polémica con Gabriel Peñalba, de Cruz Azul.

"El tema del arbitraje se ha tocado mucho en los últimos días; a mí es algo de lo que no me gusta hablar, prefiero hacerlo en la cancha. Yo creo que si se juega bien, además de favorecer al espectáculo, evitas que el arbitraje no influya en tu contra. Ellos son humanos y siempre podrán equivocarse, como uno", dijo en conferencia Javier Cortés.

Sobre el rival en turno, León, además de recuperar a Matías Britos en el ataque, Cortés puntualizó que el dilema a resolver estará en el medio campo: "Ellos cuentan con jugadores muy dinámicos, con gente muy capaz, como Luis Montes o Elías Hernández y tendremos que acoplarnos a eso para lograr un triunfo allá".