Los indiscutibles de los Pumas

Ciudad de México

Conceptos muy simples, pero eficaces, así como una amplia disposición para el esfuerzo defensivo y la reubicación de algunos de sus engranes, tienen a Pumas en la cima de la clasificación general en este semestre, luego de tres encuentros en el Clausura 2018; sin embargo, David Patiño también se ha recargado labores fundamentales en una columna vertebral que mezcla el ímpetu de la juventud, así como la experiencia de ciertos veteranos. Hasta ahora, son seis los elementos que han disputado todos los encuentros del torneo y que para el timonel, son indiscutibles, piezas fundamentales para consolidar su ideal de juego.



Para empezar, Patiño le brindó total confianza a Alfredo Saldívar, su arquero y esto se nota en el nivel del Pollo, que ha ido en incremento. En los primeros 270 minutos del torneo, el cancerbero ha recibido tres anotaciones, dos contra Pachuca y una más ante el Atlas; frente al América fue factor para que Universidad Nacional no recibiera tanto alguno, siendo factor a favor, sobre todo en el primer tiempo. Junto a Josecarlos Van Rankin, es de los únicos jugadores que ha disputado toda la actividad posible bajo el mando del actual entrenador. Los rumores de la llegada un nuevo cancerbero se han esfumado con sus actuaciones.



En la defensa, el propio Van Rankin ha sido solvencia y solución. Del torneo anterior al actual, se le nota más seguro en la marca, con mayor confianza para asumir un rol ofensivo cuando es necesario y aunque no es su fuerte, se ha compenetrado bien con los extremos que ha jugado; en el otro sector, el retorno de Luis Fuentes ha terminado por solventar cualquier crisis de transición de ataque y defensa. El veterano lateral retornó luego de un año en Monterrey y hasta ahora, acumula la máxima cantidad de minutos posibles.



Mención aparte merece Luis Fernando Quintana. El zaguero central se ha consolidado de a poco en Pumas; si alguien conoce el significado de las palabras proceso y maduración, es él. Debutó desde mediados del 2013 y aunque llegó a reemplazar a Darío Verón y Gerardo Alcoba en diferentes lesiones de ambos, ningún entrenador le brindó la confianza de asumir un rol protagónico como estelar. Fue ante la salida de Francisco Palencia del timón, que Sergio Egea lo proyectó, aguantando los adversos resultados colectivos; la llegada de David Patiño no hizo más que mantenerlo y priorizar su consolidación. Hoy, es el complemento perfecto de Alejandro Arribas y un ejemplo para los canteranos que vienen de abajo.



Los últimos dos engranes que comprenden la lista de honor en Pumas son David Cabrera y Marcelo Díaz, un contención formado en casa y el actual segundo capitán del club. Desde el arribo de David Patiño, estos dos jugadores se han consolidado como fijos en el mediocampo. Estos dos elementos combinan adecuadamente para cumplir con las necesidades que requiere el conjunto del Pedregal, con técnica y solvencia defensiva y proyección en ataque. El chileno le brinda estabilidad como un pivote delante de la línea defensiva, mientras que el '7' le da salida y flujo a la pelota.



ASUMEN SU ROL

En Pumas no solo hay resultados positivos, también paciencia en cuanto a la formación de nuevos talentos. El torneo Clausura 2018 comprende la actividad de Copa, no solo Liga y este miércoles enfrentarán a los Bravos de Juárez, buscando su primer triunfo en este certamen. Para medirse a este sinodal del Ascenso, David Patiño utilizará a gran parte de sus canteranos y en el plantel lo saben, y de hecho, parte de estos jóvenes valoran la oportunidad de mostrarse con el escuadrón estelar, así lo remarcaron Bernabé Magaña, el segundo arquero y Pablo Jáquez, el central fijo en la escuadra alternativa.



"Las oportunidades son pocas para los canteranos, porque el equipo marcha bien y no se le debe mover mucho, pero tratamos de aprovechar los partidos de Copa, para tener más actividad, sobre todo los que no jugamos tanto", detalló el cancerbero. Por otra parte, Pablo Jáquez habló de la relevancia de la formación de jugadores en Universidad Nacional: "Pumas siempre ha sido una de las canteras más grandes de México; la intención de todos los jugadores formados aquí es rendir al máximo nivel, para llamar la atención del entrenador del primer equipo".



EL DATO

Cuatro jugadores de Pumas fueron convocados para la selección mexicana Sub 20: Brian Figueroa, Braulio Ramírez, Carlos Gutiérrez y Jacob Morales.