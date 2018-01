Las funciones del 'Cubo' Torres

Ciudad de México

El éxito deportivo en Pumas ha llegado con una velocidad desmedida. En el Pedregal, han pasado de las noticias amargas al júbilo de la estabilidad en cuestión de semanas, hasta de días. A ese mismo ritmo arribaron noticias para reforzar el plantel en esta semana al Pedregal. Casi de la nada, Érick Torres fue anunciado como el último refuerzo del Clausura 2018. La misma noche que Universidad Nacional disputó su segundo encuentro de Copa MX, con un triunfo de por medio ante Juárez (3-0), la directiva hizo oficial la contratación del apodado Cubo, en medio de un escenario de desconocimiento general.

Los cuestionamientos sobre el arribo del 'Cubo' Torres fueron inmediatos. De hecho, al cierre del encuentro, en la conferencia de prensa de David Patiño, la prensa especializada preguntó al técnico al respecto: "Su llegada viene a complementar a un de por sí ya nutrido plantel. Me parece fantástico que haya arribado al equipo", comentó el director técnico. El estratega fue más allá y detalló de las características del ofensivo: "Fue parte fundamental en la salvación de Chivas. Es muy importante tener un recambio y cumple con el perfil que necesitábamos: mexicano, goleador y que pueda sustituir o jugar con Nico".

Y sí, más allá de que la carrera de Érick Torres no ha tenido la estabilidad deseada en los años recientes, su estadía en Ciudad Universitaria es necesaria para Pumas. A pesar de que La Cantera felina sigue trabajando y recuperando el sentido de impulsar a sus más jóvenes prospectos, hoy en día no cuentan con un futbolista con las capacidades necesarias para asumir un rol secundario, el de suplente de Nicolás Castillo como tal y fue precisamente lo que comentó David Patiño: "Hay muchísimo talento en nuestras fuerzas básicas, chicos con condiciones para ser el centro delantero titular del equipo el día de mañana, pero por ahora no están listos".

En el paso inmediato al máximo circuito, en la Sub 20 que dirige Israel López, Pumas cuenta con tres elementos que ha tenido toda la formación azul y oro en su haber. El nueve titular hasta el torneo anterior era Jacob Morales (18 años), que recientemente fue considerado para la selección mexicana de su categoría, apenas registra 22 minutos de acción; la tercera posibilidad es Israel Landa (19), que hace un par de certámenes llegó a concentrar con el primer equipo, sin mayor relevancia, hoy se busca su sitio. Bryan Silva (18) es la opción más firme, que por ahora suma un tanto en tres encuentros del Clausura 2018.

Es por ello que el arribo de Érick Torres es fundamental para sumar en pro de Pumas. Para el escuadrón principal, David Patiño solo tiene a Nicolás Castillo y hasta a Matías Alustiza para ser empleados como referencias de ataque y nada más. El propio estratega lo sabe y lo padeció durante el cierre del torneo pasado, cuando se lesionó el chileno y tuvo que emplear a Mauro Formica y hasta improvisar con Jesús Gallardo durante el último encuentro, frente a Querétaro. Por ello y ante la situación citada de La Cantera, la directiva buscó reforzar esta línea, con las característica de un centro delantero, de preferencia mexicana.

Unas horas antes de que Érick Torres fuera anunciado como nuevo futbolista de los Pumas, el Houston Dynamo, su ex equipo había asegurado que el jugador mexicano se quedaría en la MLS, luego de toda la situación, el equipo estadounidense explicó cómo se dio la trasferencia entre ambos clubes. El vicepresidente del club, Matt Jordan, aseguró en un comunicado que el traspaso del 'Cubo' fue muy repentino: " La tarde del martes recibimos una muestra de interés por parte de Pumas e iniciamos conversaciones. En la noche del martes, el entrenador Wilmer Cabrera, recibió una llamada de Torres. El jugador expresó que por razones personales quería ir a Pumas; el miércoles ya estaba resuelto".

El miércoles, rebasadas las dos de la tarde, Torres Padilla tomó un vuelo con destino a la Ciudad de México y ya en territorio nacional, un automóvil los trasladó al estadio Olímpico de CU, donde se enfundó por primera ocasión con los colores de Pumas y entrevista con TDN, dio sus primeras impresiones: "Estoy muy contento, muy feliz de regresar al futbol mexicano. Vengo a trabajar, a entrenar muy duro, me identifico con este equipo, porque lo que yo aporto es garra, esa pasión por pelear por mis objetivos. Es el mejor momento de mi carrera y de mi vida profesional para regresar a México y poder aportar todo lo que sé".