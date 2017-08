“Me siento muy respaldado”: Palencia

Ciudad de México

Francisco Palencia cambió los abucheos iniciales, previos al duelo frente a Lobos BUAP, por un cálido abrazo con Nicolás Castillo, su goleador, su hombre más relevante, que marcó un doblete y le dio un nuevo triunfo a Pumas por 2-0. En conferencia de prensa después del duelo, el propio Paco resaltó la forma de juego su equipo, el que se brindaran pese a la complejidad del rival y por supuesto, comentó sentirse agradecido por las muestras de afecto de su plantilla, luego de varias semanas de críticas sobre su gestión.

"Estoy muy contento por haber ganado, sobre todo por mantener el cero atrás, eso me deja tranquilo. Hoy, mis jugadores lo hicieron de gran manera, fue un rendimiento altísimo. La realidad es que me siento súper respaldado con el grupo de trabajo que tengo y más con mis jugadores. Me parece que hoy quedó claro que somos un equipo que podemos desplegar gran nivel de juego", señaló el estratega, que el próximo sábado enfrentará a Tigres, en Monterrey.