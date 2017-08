“Los jugadores siempre me apoyaron”: Palencia

Ciudad de México

Han pasado varios días desde que Francisco Palencia se despidió de sus Pumas, desde que culminó de golpe una gestión que al principio agradó a una tribuna exigente como la de CU. Anoche, en el noticiero de Alejandro Domínguez, en Milenio Televisión, el ex timonel atendió la llamada de Adolfo Díaz y reveló que el vestidor siempre apoyó su continuidad y que siguió los lineamientos que la directiva le exigió.

- Paco, ¿cómo se dio tu salida de Pumas? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu gestión?

Evidentemente seguimos lo lineamientos que me solicitaron, utilizando gente de La Cantera, con una mezcla de extranjeros de relevancia... Me voy tranquilo, porque la gente que estuvo conmigo siempre me apoyó, los jugadores me lo hicieron saber al otro día del juego ante Morelia (el último de su etapa). Hablamos mucho al respecto. Todos los procesos tienen un tiempo de cohesión necesario.

- ¿Cuál fue el motivo por el que tu proceso no cuajó?

Hay muchos factores. El primer semestre fue muy bueno, el segundo se descontroló en la última parte del torneo gracias a lesiones y que otros jugadores tenían la cabeza puesta en temas personales por resolver. Toda la pretemporada de este torneo no se logró la sinergia que necesitábamos para este torneo, no pudimos desarrollar la idea general que deseábamos, los refuerzos no estaban en su mejor nivel y algunos ni siquiera habían llegado al club. No es pretexto, pero no había las herramientas necesarias... De algún modo, yo asumí las consecuencias.

- ¿Cómo se dio el armado del actual equipo?

En el equipo existe un consejo para apoyar las contrataciones de los jugadores, en algunos sí tuve influencia y en otros no del todo. Ante este escenario se debe pensar, primero, en el bien del club, en que la llegada de tal o cual no le afecte a las finanzas del equipo.

- ¿Qué es lo que debe ocurrir a partir de ahora con el equipo?

Siempre me he manejado muy honesto en este sentido, pero no me corresponde a mí decir qué es lo que hay que hacer. Todo esto le tocará al resto de los ahora responsables, tanto del equipo como de la directiva.

- ¿La salida de jugadores como Darío Verón o Alejandro Palacios fue tuya?

Primero aclaro que nunca generaron un problema en el vestidor, pero me parece que los procesos se acaban. En Pumas no son fáciles las decisiones, aquí se prioriza La Cantera. ¿Cuál es la vía para darle salida a los nuevos valores?... Muy sencillo, quitando a los líderes que ya tenían mucho tiempo en la institución para que los nuevos elementos trataran de ocupar esos zapatos, de ser referentes. El momento en el que ellos se fueron era porque se tenía que tomar en cuenta a la gente que venía empujando. Fue una determinación que tomé yo, en respaldo con la directiva. Era el momento. Tuve que asumir esa responsabilidad.

- ¿Cabía, dentro de todo esto, una explicación por parte de la directiva, para que la gente supiera cómo se iba a proceder en cuanto a la renovación del equipo?

Puede ser... Todos los procesos en todo el mundo representan el adiós de las figuras. De igual forma debe de pasar en nuestro futbol y en Pumas. Barcelona dejó ir a Xavi Hernández y a Carles Puyol, el Real Madrid lo hizo con Raúl, y claro que después viene una renovación, un empezar desde cero para poder construir. Aquí no lo tomó bien la afición y eso pesó.