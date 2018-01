Erick Torres es nuevo jugador de Pumas

Ciudad de México

Existían algunas dudas sobre el ataque de Pumas, situaciones que rondaban en la cabeza de David Patiño y de la directiva de Universidad Nacional, en general. La incertidumbre no era por la efectividad de Nicolás Castillo o de la productiva mancuerna que ha conseguido de momento con Matías Alustiza. No. Iba más allá de los elementos titulares, y es que en el banquillo de suplentes no cuentan con ariete que pudiera asumir el rol de sustituto natural, en caso de que el andino hiciera falta. En cuanto al material de Cantera, aún no hay un prospecto listo pata el primer equipo como solución emergente.

Todos los factores anteriores, aunado a la lesión de Yuber Asprilla la semana pasada, otro elemento en ofensiva, encendieron aún más las alertas para engrosar esta línea. En Pumas no se confía demás si es que alguna situación adversa llegara para ellos; tienen muy fresco un 2017 desastroso. Por eso, desde hace unos días se dieron a la tarea de sondear el mercado extranjero y nacional, en busca de un atacante que pudiera asumir el rol de sustituto natural de Castillo, un nueve secundario, pero no por ello, no contar con calidad. Así llegó el nombre de Érick Torres al Pedregal.

Con el receso de la MLS, Torres Padilla, que pertenecía al Dínamo de Houston, llega a Ciudad Universitaria a la espera de una revancha futbolística en México. El atacante pasó los últimos cinco años entre Estados Unidos y algunas cesiones que lo retornaron a su país de origen. En 2013 recaló en Chivas USA, después de varios torneos con Chivas; dos años más tarde, reforzaría al mismo Rebaño Sagrado. Ese mismo año lo compró el cuadro naranja del que ahora llega, que lo prestaría a Cruz Azul en 2016. Inestabilidad, pero sí algunos goles, como antecedentes.

A pesar de que la MLS sigue considerándose como una liga en crecimiento y de un nivel menor al balompié nacional, Érick Torres consiguió hacerse de un nombre en las cinco temporadas que jugó en Estados Unidos. Entre Chivas USA y el Dínamo de Houston, el ofensivo contabilizó 70 encuentros y 28 anotaciones; si bien se desconocen hasta ahora los detalles de la contratación del delantero, se sabe que este mismo fin de semana reportará con Universidad Nacional, para ponerse a disposición de David Patiño lo antes posible y ser considerado lo antes posible para competir por un puesto.

El apodado Cubo había buscado en reiteradas ocasiones volver a la Liga Mx, pero con un proyecto sólido y se ha quedado cerca de conseguirlo. A inicios de enero, Veracruz parecía que sería el destino de Torres, pero luego de algunos días de negociación, el propio Guillermo Vázquez tuvo que hablar al respecto, pero con noticias negativas: “Era un jugador que habíamos visto y que cumplía con lo que necesitábamos, pero no, no llegará. Seguiremos en la búsqueda de algún elemento similar”, dijo el DT.

Enfundado con la camiseta de Pumas, se le notaba nervioso, Torres habló para TDN en exclusiva y señaló el aporte que está dispuesto a brindarle a Universidad, su nueva encomienda: “Estoy muy contento, muy feliz de regresar al futbol mexicano. Vengo a trabajar, a entrenar muy duro, me identifico con este equipo, porque lo que yo aporto es garra, esa pasión por pelear por mis objetivos. Es el mejor momento de mi carrera y de mi vida profesional para regresar a México y poder aportar todo lo que sé”.

SU TRAYECTORIA

Chivas (2010-2013)

Chivas USA (2013-2014)

Chivas (2015)

Dínamo Houston (2015)

Cruz Azul (2016)

Dínamo Houston (2017-2018)

EL DATO: Desde su debut, a finales del 2010, Érick Torres ha completado 15 anotaciones en el futbol mexicano; todas las marcó con Chivas.