Jesús Gallardo, por su torneo de despegue

Ciudad de México

Los días en Pumas se viven con tranquilidad, con calma, pues conocen cuál es el camino a seguir. Esto se refleja hasta en los elementos más jóvenes, tanto en discurso como en desempeño. Uno de ellos, Jesús Gallardo (23 años), es consciente de la actualidad de Universidad Nacional, de que el equipo no puede aflojar el ritmo que los ha llevado a los primeros puestos y el deseo no es otro, que borrar la imagen de inestabilidad que dieron a lo largo del año anterior: "Los dos torneos pasados no fueron nada buenos y en este sabíamos que teníamos que trabajar muy duro, nos jugábamos muchísimo, desde el prestigio de la institución, hasta nuestra permanencia en el club", dijo para La Afición.

Gallardo Ballesteros ha sido partícipe de la reconversión de Pumas, un pilar para David Patiño, entrenador que le conoce y que avala sus condiciones; de igual forma, bien pegado a la línea de cal, el extremo por izquierda trata de devolverle al director técnico positivas actuaciones, para refrendar su confianza: "Es un gran chavo, muy talentoso, del que todavía esperamos mucho, que siga creciendo, que se mantengan en selección", confiesa el timonel. Y por lo menos en lo que va de este torneo, Chucho ha dado muestra, no solo de lo que es capaz de crear en ofensiva, también de una versión de sacrificio, de madurez: es el tercer futbolista de la Liga Mx que más distancia ha recorrido en el semestre.

En lo personal, ¿en qué momento te encuentras?

"Me siento muy bien, me siento arropado por jugadores de experiencia, como Matías Alustiza, Nico Castillo, David Cabrera, tengo una buena relación con todos y eso también te permite estar al cien en la cancha. Físicamente me he sentido mejor que en otros torneos y eso se termina reflejando en el campo".

Tienes en David Patiño a un técnico que te conoce desde que llegaste a Cantera...

"Siempre ha tenido un papel fundamental en mi carrera, a él le debo la oportunidad que me está dando, soy agradecido y sé que me brinda confianza, minutos y obviamente quieres devolverle buenas actuaciones. Christian Ramírez y Raúl Alpízar (sus auxiliares) también me tuvieron en categorías menores, me conocen a la perfección".

¿Qué te dicen los jóvenes, que, como tú en el pasado, esperan su oportunidad?

"No creo ser un ejemplo, pero sí me acerco y les comento lo que he vivido. Cada uno trabaja para generarse la oportunidad que todos esperamos. Creo que ahora, con David Patiño, hay más oportunidad porque conoce a la mayoría de los canteranos que hay. En los entrenamientos del día a día el técnico lleva a muchos chavos y ahí te das cuenta que hay talento y que el entrenador está al pendiente de todos ellos".

¿Para qué está Pumas en el Clausura 2018?

"Primero que nada estamos muy ilusionados, tanto con lo que estamos viviendo como con lo que vendrá de seguir así. Hemos tenido un gran inicio y esperamos seguir así, terminar la fase regular con la máxima cantidad de puntos posibles para estar en la Liguilla".

¿Universidad Nacional peleará por el título?

"Es la idea, pero también vivimos el día a día, tratamos de disfrutar el presente y de concentrarnos en el próximo rival; estamos muy mentalizados en hacer mejor las cosas, y claro que queremos conquistar metas importantes, pero ahora solo podemos concentrarnos en Chivas, que es la siguiente prueba, aunque no despegamos la vista de lo que anhelamos, que es darle satisfacciones a nuestra afición. Si entramos a la Liguilla, claro que vamos a pelear por el campeonato".

¿Qué esperar del duelo ante Chivas?

"Va a ser un partido difícil, hemos trabajado muy intensamente esta semana porque conocemos las cualidades de Chivas, que no dan un balón por perdido y vamos a intentar imponernos desde el principio, más aún por estar en casa y porque queremos borrar la imagen que dejamos en las dos derrotas pasadas".

LA DISTANCIA RECORRIDA

NOMBRE KM EQUIPO

Marcelo Díaz 86.4 Pumas

Francisco Acuña 85.1 Puebla

Jesús Gallardo 84.6 Pumas

José Rodríguez 83.8 León

José Vázquez 83.8 Santos

Víctor Malcorra 82.5 Tijuana

Antonio Ríos 82.4 Toluca

Jesús Dueñas 82.2 Tigres

Rubens Sambueza 81.8 Toluca

Christian Marrugo 81.8 Puebla

CIFRAS (2)

191 pases ha conseguido Chucho a lo largo de las primeras ocho fechas del torneo; ha tenido contacto con la pelota en 380 ocasiones.

98 balones ha recuperado Gallardo en zona defensiva y casi siempre, termina enfilándose al área enemiga; acumula cuatro remates al arco.