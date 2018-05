Entréguenles la Copa: Nicolás Castillo

Ciudad de México

A pesar de irse sin anotaciones, Nicolás Castillo no pasó desapercibido ante el América. Ya con el marcador decidido y minutos después de que concluyera el encuentro, el chileno interrumpió la conferencia de prensa de Miguel Herrera, estratega azulcrema, con un grito a la distancia: "Entréguenles la Copa" aseveró el andino, ante el desconcierto de varios de los presentes. La protesta deberá pasar por la Comisión Disciplinaria en los siguientes días.

Al cuestionarle a Miguel Herrera sobre lo dicho por el ariete, de quien habló bien en los días previos a la ida, con una sonrisa, el estratega local dijo: "¿Era él?... No lo escuché bien". Cabe destacar que Castillo salió expulsado en los últimos instantes del duelo frente a las Águilas. Con su futuro en el aire con Pumas, el chileno abrió una última polémica.

La reciente llave entre América y Pumas será recordada de ahora en adelante por mucho tiempo. Universidad Nacional firmó una de sus peores actuaciones y resultados en torneos cortos, frente al acérrimo rival deportivo y de paso, puso fin a su participación en el Clausura 2018. Ante este escenario, David Patiño, entrenador auriazul, fue claro, habló de su sentir luego de 180 minutos muy duros y después de que las Águilas le propinaran un global de 6-2 a sus dirigidos.

"No me gusta perder, es muy difícil aceptar todo esto. Tengo frustración... El mensaje a la afición es que nos sentimos tristes y les ofrecemos una disculpa. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que todos los jugadores realizaron en ambos partidos. Conseguimos una meta intermedia, que era calificar a la Liguilla. Perdimos, no lo voy a negar, fuimos víctima de nuestros errores. Mis jugadores se apegaron al plan que teníamos", dijo en conferencia.

Sobre su continuidad al frente de Pumas, Patiño trató de explicar a detalle su situación. El timonel confía que la directiva respalde el proyecto que hasta ahora ha encabezado, además de reiterar que él es el indicado para mantenerse en el puesto: "No sé si seguiré, no me compete decir eso, aunque claro que deseo quedarme, sé que soy el indicado para darle éxito al proyecto que desea la directiva. A pesar de este tropiezo, hemos conseguido objetivos importantes".

De las más de cinco mil almas a favor de Pumas que se dieron cita en la tribuna del estadio Azteca, David Patiño reiteró su dolor por la eliminación frente al América: "A la afición hay que darle un reconocimiento, me apena mucho no haber estado a la altura de sus expectativa"