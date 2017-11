Elías Ayub arremete contra dirigentes de Pumas

Ciudad de México

Elías Ayub arremetió contra los dirigentes de Pumas luego de que el equipo quedará en último lugar en el Apertura 2017 por empatar ante Querétaro y sumar solo 13 unidades.

En su cuenta de Twitter escribió: “¿mis Pumas en último lugar? Cuando quiebra una empresa corres al Dir. General, no al subdirector de ventas, No entiendo porque en el futbol cambian al entrenador y no al Presidente. Y NO, NO estoy buscando chamba”.

Cabe recordar que Ayub, fue Presidente del Patronato del equipo desde el año 2001, durante su gestión consiguió un bicampeonato en el Clausura 2004 y Apertura 2004 y para el 2005 decidió no seguir en el cargo.