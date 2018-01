Dayro Moreno suena de nuevo en la Liga MX

Ciudad de México

Lo que parecía estar zanjado desde hace unas semanas, podría estar tomando un nuevo curso. Se trata del posible fichaje de Dayro Moreno con los Pumas de la UNAM, pues según el representante del jugador colombiano, ya habría un acuerdo para el regreso del atacante del Atlético Nacional al futbol mexicano.

"Lo que yo sé es que ellos (Tijuana) habían arreglado algo allá, pero no sé ahora. En el transcurso del día de hoy no he hablado con ellos. Hablé ayer y es la situación que estamos manejando", dijo Álvaro Muñoz Castro a Mediotiempo.com.

Sin embargo, todo podría tratarse de una estrategia por parte del ex delantero de Xolos, para así lograr conseguir una mejora contractual con los Verdolagas, con quien dicho sea de paso, lleva varios días sin presentarse a los entrenamientos, así como su ausencia en la pretemporada que el club sudamericano realizará en Estados Unidos.